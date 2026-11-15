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Clima en Rosario hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 16 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 19 y 29; descartan lluvias durante la jornada

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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rosario para el 16 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Rosario para el 16 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rosario, indica que hoy 16 de noviembre el cielo estará cubierto con precipitación a la vista por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rosario se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:52 y se pone a las 19:41.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará cubierto con precipitación a la vista y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

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