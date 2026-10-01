Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Rosario hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 2 de octubre, la temperatura rondará entre 10 y 21; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rosario para el 2 de octubre
El pronóstico del tiempo para Rosario para el 2 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rosario, indica que hoy 2 de octubre el cielo estará None algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rosario se presentaría sin lluvias, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:40 y se pone a las 19:04.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. Messi concretó la compra de un club de la segunda división española
    1

    Es oficial: Messi concretó la adquisición de un club de la segunda división española

  2. Protestas, deuda récord y amenazas: Francia presentó un ambicioso plan de ajuste y abrió un nuevo frente político
    2

    Francia se prepara para una batalla decisiva por un fuerte ajuste en medio de una creciente tensión social

  3. El temor que recorre a la mayor reunión empresaria del país
    3

    Preocupación con esperanza: qué se dice en los pasillos de IDEA

  4. Irlanda vs. Israel: brazaletes negros, sin saludos y una revancha entre molinos y lagos termales
    4

    Irlanda vs. Israel: un partido escondido entre molinos antiguos y lagos termales