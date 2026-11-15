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Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 16 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 18 y 28; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 16 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 16 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 16 de noviembre el cielo estará cubierto con precipitación a la vista por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:56 y se pone a las 19:48.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará tormentas aisladas y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

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