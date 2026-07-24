Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de julio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 24 de julio, la temperatura rondará entre 10 y 17; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 24 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 93 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:06 y se pone a las 18:23.
Pronóstico del tiempo en Venado Tuerto para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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