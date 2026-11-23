Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 24 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 16 y 27; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 24 de noviembre el cielo estará mayormente nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:52 y se pone a las 19:56.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del S a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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