Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 10 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 17 y 35; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 10 de noviembre
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 10 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 10 de noviembre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:20 y se pone a las 19:41.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 35 grados.

A la noche, el clima rondará los 30 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
Más leídas
  1. Christopher Atkins: el precio de ser un sex symbol, su historia con Brooke Shields y el papel que perdió por sus excesos
    1

    Christopher Atkins: el precio de convertirse en un sex symbol, su historia con Brooke Shields y el papel que perdió por sus excesos

  2. El Papa visitó un hogar de discapacitados en Claypole y envió un fuerte mensaje político
    2

    El Papa visitó un hogar de discapacitados en Claypole y envió un fuerte mensaje político

  3. Los medios del mundo replicaron el primer mensaje del Papa en la Argentina con foco en las políticas de Milei
    3

    Los medios del mundo replicaron el primer mensaje del Papa en la Argentina con foco en las políticas de Milei

  4. Instalan en Perú una estatua de catorce metros del papa León XIV con los brazos abiertos
    4

    Instalan una estatua de catorce metros y cuatro toneladas del papa León XIV con los brazos abiertos