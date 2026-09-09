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Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 10 de septiembre, la temperatura rondará entre 13 y 27; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 10 de septiembre
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 10 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 10 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:21 y se pone a las 19:07.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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