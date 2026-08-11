Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 12 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 18; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 12 de agosto el cielo estará parcialmente nublado con humo por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 82 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:51 y se pone a las 18:53.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado con humo y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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