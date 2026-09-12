Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 13 de septiembre el cielo estará None cubierto con llovizna por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:18 y se pone a las 19:08.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.