Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 14 de septiembre, la temperatura rondará entre 7 y 18; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 14 de septiembre el cielo estará None cubierto por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 97 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:17 y se pone a las 19:09.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del no a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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