De los silbidos al gol del City: Enzo participó del 1-0 y después reventó el palo

Manchester City vence 1-0 a Manchester United en el segundo tiempo por la cuarta fecha de la Premier League. Pero el clásico empezó a jugarse mucho antes del pitazo inicial. Cuando el plantel visitante llegó a Old Trafford, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli fueron abucheados por un grupo de hinchas locales mientras caminaban desde el micro hacia el acceso a la zona de vestuarios.

Los dos llevaban auriculares y siguieron camino. Rulli no tuvo ninguna reacción, mientras que Enzo respondió con una sonrisa pícara antes de ingresar al estadio. Es una situación que se viene repitiendo con varios futbolistas del país en la Premier League, a partir del triunfo ante Inglaterra en el último Mundial y, sobre todo, por la bandera de Malvinas que mostró el plantel después de aquel partido.

Enzo, además, fue uno de los protagonistas de aquella semifinal: marcó el 1-1 ante Inglaterra en el triunfo por 2-1 sobre la hora, que se definió con un gol de Lautaro Martínez. Del otro lado, Lisandro Martínez, hoy defensor del United, también había sido titular aquella noche. Después, el volante del City volvería a quedar en el centro de la escena: participó de la jugada del gol de Erling Haaland y más tarde estrelló un remate en el palo.

Ya con la pelota en juego, el partido arrancó más movido de lo pensado, aunque no por el juego ni por la cantidad de situaciones, sino por una acción que cambió muy temprano el escenario: la expulsión de Phil Foden, una de las figuras del City, a los 23 minutos del primer tiempo.

¡MUY MALAS NOTICIAS PARA EL CITY! Bruno Fernandes le pegó una patada a Foden cuando estaba en el piso, pero el jugador del City reaccionó mal y vio la roja ante el United.



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El volante inglés vio la tarjeta roja por una reacción insólita. Después de disputar una pelota sobre uno de los laterales, caer al piso y recibir un leve puntapié de Bruno Fernandes a la altura de la cadera, Foden reaccionó desde el suelo: levantó las piernas e impactó con la suela de sus dos botines contra el cuerpo del portugués, entre el vientre y los testículos.

La jugada fue rápida, pero clara. El árbitro Michael Oliver no dudó: sacó la tarjeta roja y dejó al equipo visitante con diez cuando todavía quedaba buena parte del partido por delante. Ni siquiera necesitó acercarse al monitor.

Phil Foden reclama por su expulsión, mientras Lisandro Martínez intenta calmar la situación Ian Hodgson - AP

“La decisión del árbitro de la tarjeta roja a Foden por conducta violenta fue revisada y confirmada por el VAR”, explicó poco después la Premier League a través de sus redes sociales.

Para Foden fue apenas la segunda expulsión en 418 partidos. La anterior había sido ante Atalanta, en 2019, por la fase de grupos de la Champions League, en un triunfo por 5-1. Aquella vez, sin embargo, había dejado la cancha por doble amonestación.

¡LAS PERLITAS QUE TIENE LA PREMIER! Enzo Fernández lo bajó a Cunha y reclamó que no fue falta... ¡Todo registrado por la Ref Cam! 🤣



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La roja obligó al City a reacomodarse y también le dio más trabajo a Enzo Fernández, que debió multiplicarse en la mitad de la cancha para cubrir espacios y sostener al equipo con un hombre menos. Pese a la desventaja numérica, el conjunto de Enzo Maresca no pasó grandes sobresaltos durante el resto del primer tiempo, más allá de un tiro libre de Marcus Rashford que se estrelló en el palo.

Y a los 15 minutos del segundo tiempo llegó el gol del City. Gvardiol mandó el centro desde la izquierda y Enzo, que estaba adelantado, se arrojó de palomita para intentar definir. No llegó a tocar la pelota ni interfirió sobre ningún rival, pese a que entraba apareado con Lisandro Martínez, y por detrás apareció Haaland para marcar el 1-0. El noruego estaba en la misma línea que Patrick Dorgu, que había salido a encimar al croata, por lo que la posición fue válida.

Poco después, el exRiver volvió a aparecer: recibió en la medialuna, se acomodó y sacó el remate, que fue apenas desviado por el arquero Senne Lammens y luego pegó en el palo.