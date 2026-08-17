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Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 18 de agosto, la temperatura rondará entre 12 y 15; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 18 de agosto
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 18 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 18 de agosto el cielo estará None algo nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:46 y se pone a las 18:56.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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