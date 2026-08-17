Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 18 de agosto, la temperatura rondará entre 12 y 15; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 18 de agosto el cielo estará None algo nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:46 y se pone a las 18:56.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
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