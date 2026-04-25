Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de abril de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 26 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:40 y se pone a las 18:50.

Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..