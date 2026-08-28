Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 29 de agosto el cielo estará None cubierto por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 50 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:35 y se pone a las 19:01.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.