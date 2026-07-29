Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de julio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 29 de julio, la temperatura rondará entre 15 y 24; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 29 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 93 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:01 y se pone a las 18:47.
Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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