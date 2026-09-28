Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 29 de septiembre, la temperatura rondará entre 18 y 26; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 29 de septiembre el cielo estará con cubierto con tormenta débil por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:59 y se pone a las 19:16.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
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