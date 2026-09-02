Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 3 de septiembre el cielo estará None ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:29 y se pone a las 19:04.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None despejado y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.