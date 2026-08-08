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Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 9 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 18; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 9 de agosto
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 9 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 9 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:53 y se pone a las 18:51.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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