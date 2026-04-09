Se viene el buen clima: el pronóstico del clima para este fin de semana de abril

El fin de semana presentará condiciones agradables con máximas de 23°C a 25°C, destacándose un sábado a pleno sol ideal para actividades al aire libre. La nubosidad y la inestabilidad volverán hacia el domingo.

Clima del jueves: de las nubes al sol

Después de varios días inestables, el aire frío y seco que llegue desde el sur limpiará nuestro cielo para devolvernos plenamente al sol antes del mediodía. El viento desde el sur promoverá una mañana fresca con el mercurio recuperándose rápidamente luego de iniciar la cuenta desde 13ºC, dos menos en el conurbano, en una mañana que comenzará nubosa para luego mostrar el retiro de la nubosidad y ofrecer algunas porciones de cielo mayormente limpio. Será el primer día de la semana sin estimación de precipitaciones, con generosas cuotas de sol y con Eolo mucho más calmo que las últimas jornadas. El mercurio tomará nota y aprovechará para recuperarse hasta 22ºC y devolverle la amplitud térmica al estuario en una tarde con cielo mayormente despejado ideal para ponerse al día con ese canasto lleno de ropa para lavar. Hacia el atardecer se acabará el dominio del cuadrante sur, con la veleta pasando por el este hasta posicionarse en noreste hacia la noche en un cierre térmicamente muy agradable con 17ºC y cielo ligeramente nublado.

Hasta cuándo habrá sol

Clima del viernes: la revancha del sol

Para mañana se espera la revancha del viernes después de tres ediciones consecutivas con precipitaciones. El amanecer avisará de entrada del nuevo escenario atmosférico con un cielo despejado, viento leve desde el norte y una mínima algo fresca con 13ºC de piso térmico, tres grados menos en el sector suburbano donde la percepción invernal podría mostrar alguna bufanda o gorro de lana. Por suerte no será una mañana ventosa que acentúe la baja temperatura en conurbano. El sol y el suave descenso de aire templado animarán al termómetro a revertir el fresco matinal, el mercurio escalará hasta 22ºC vespertinos lo que moldeará una tarde con muy buenas condiciones meteorológicas para los que tengan que moverse por la vía pública o tengan alguna actividad al aire libre. La noche se encontrará a salvo para redimirse de las lluvias de las últimas semanas en un cierre con cielo limpio, viento suave y agradables 18ºC.

Clima del sábado: tarde de sol y calor suave

El sábado mantendrá la estabilidad con una jornada a puro sol para todos aquellos que quieran planificar alguna actividad al aire libre. Se prevé un amanecer con muy poca nubosidad, viento moderado desde el este y mínima de 16ºC. La mañana se mostrará mucho menos menos fresca que los últimos comienzos de jornada por si le toca andar temprano a la intemperie. La tarde será un verdadero poema otoñal, con sol y calor suave, el viento desde el río no dejará escapar al termómetro a valores altos recortándose en 23ºC para configurar un día de muy buenas condiciones meteorológicas. Hacia el atardecer la veleta se posicionará en noreste desde donde llegará mucha más nubosidad. La noche mostrará viento moderado, cielo mayormente nublado en un cierre sin frío con 20ºC. La madrugada se muestra ligeramente inestable con baja probabilidad de lloviznas.

Clima del domingo: mañana inestable

La mañana del domingo podría mostrar cielo mayormente nublado, aunque con baja probabilidad de lloviznas. Se estima un amanecer con 17ºC y viento leve del noreste que arrimará húmedo e inestable. La primera mitad del día transcurrirá con sol intermitente, la circulación de aire templado apuntalará al mercurio para permitir sacar la mesa afuera al mediodía y atreverse a una tarde templada llegando a marcar 25ºC promediando el día, con menos nubosidad y viento leve. La noche se proyecta muy agradable con 21ºC en el cierre.

EL otoño dice presente con temperaturas casi invernales

Spoiler alert: el clima la semana que viene

La semana que viene se mantendría lejos del frío matinal mostrando mínimas de 18ºC y máximas de 24ºC en su primera mitad. El martes y miércoles podría llover mucho, veremos si se mantiene esta tendencia.

Día Temperatura mínima Temperatura máxima Clima Viento Lluvias Jueves 13°C 22°C Nuboso por la mañana, luego mayormente despejado. Inicialmente del sur, rotando al noreste por la noche. Sin probabilidad de precipitaciones. Viernes 13°C 22°C Cielo despejado y muy buenas condiciones. Leve desde el norte. Sin probabilidad de precipitaciones. Sábado 16°C 23°C Sol pleno; mayor nubosidad hacia la noche. Moderado del este, rotando al noreste. Baja probabilidad de lloviznas hacia la madrugada. Domingo 17°C 25°C Mayormente nublado por la mañana; sol intermitente luego. Leve del noreste. Inestable por la mañana (baja probabilidad).

Eso es todo, amigos. Después de un comienzo de jornada a puro nubarrón, se comienza a disipar la nubosidad para que vuelva el sol por tres días y nos permita secar la ropa. El fin de semana muestra un mejor sábado que domingo, la jornada dominical todavía conserva una ligera inestabilidad por lo que alguna llovizna desde la madrugada hasta el mediodía no desentonaría. Para hoy y mañana esperamos dos amaneceres frescos, y hasta fríos en los últimos cordones suburbanos, pero vale recordar que la mínima media para esta época del año es de 14°C por lo que no representa ninguna anomalía. El otoño ya cumplió con su misión de descolgar el calor, solo queda no anticipar el frío y todo parece que seguirá haciendo bien la tarea, no se esperan entradas potentes desde el sur que nos dejen postales invernales por los próximos quince días.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli