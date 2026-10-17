Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 18 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 6 y 13; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 18 de octubre
El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 18 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 18 de octubre el cielo estará cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:19 y se pone a las 20:19.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
Más leídas
  1. Lula y Bolsonaro llegan a la recta final con estados de ánimo opuestos y una certeza: nada está definido
    1

    Lula y Flavio Bolsonaro llegan a la recta final con estados de ánimo opuestos y una certeza: nada está definido

  2. Se aproxima un fenómeno que pondrá fin a un período de diez días consecutivos de lluvias y provocará un fin de semana de contrastes muy marcados, con frío y algo de sol
    2

    Se aproxima un fenómeno que pondrá fin a un período de diez días consecutivos de lluvias y provocará un fin de semana de contrastes muy marcados, con frío y algo de sol: las zonas afectadas

  3. Haaland marcó dos goles y le dio el triunfo al City, pero terminó molesto y se fue directo al vestuario
    3

    Manchester City le ganó a Ipswich Town, lleva siete triunfos y es amplio líder de la Premier League, pero se preocupa por Haaland

  4. Producían ajo y cebolla y ahora tienen un imperio de más de 200.000 hectáreas, real estate y hoteles de lujo
    4

    “Arrancamos ligados al campo”: producían ajo y cebolla y ahora tienen un imperio de más de 200.000 hectáreas, real estate y hoteles de lujo