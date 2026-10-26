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Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 27 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 6 y 14; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 27 de octubre
El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 27 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 27 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:58 y se pone a las 20:37.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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