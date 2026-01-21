El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este miércoles 21 de enero, afectando a más de diez provincias. Se prevé una jornada de alta inestabilidad climática que incluye tormentas fuertes, ráfagas intensas, caída de granizo y temperaturas que superarán los 38°C en diversas regiones del país.

Las adevertencias del SMN

Tormentas: en qué zonas del país hay alerta por fuertes vientos y granizo para este miércoles 21 de enero

Gran parte del territorio nacional se verá afectado por fenómenos que podrían causar daños materiales y complicaciones en el transporte. Las zonas con mayor riesgo son:

Región de Cuyo (Mendoza y San Juan): Se esperan tormentas con intensa actividad eléctrica, ráfagas de hasta 75 km/h y abundante caída de agua (más de 40 mm). No se descarta la caída de granizo.

Se esperan tormentas con intensa actividad eléctrica, ráfagas de hasta y abundante caída de agua (más de 40 mm). No se descarta la caída de granizo. Noroeste Argentino (Jujuy y Salta): Inestabilidad en la zona oeste, con probabilidad de lluvias fuertes.

Inestabilidad en la zona oeste, con probabilidad de lluvias fuertes. Región Pampeana y Central: El sudoeste de Buenos Aires, La Pampa y el este de Río Negro permanecen bajo aviso meteorológico.

En las zonas de alta montaña del NOA, el SMN advierte que las precipitaciones podrían manifestarse en forma de nieve o aguanieve, un fenómeno inusual para la temporada de verano.

También se espera una jornada meteorológica crítica para Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y Monte Hermoso, donde se anticipa una tarde sofocante con temperaturas máximas de hasta 39°C. Este ambiente de calor extremo será la antesala de condiciones climáticas severas, ya que el área se encuentra bajo alerta por la llegada de tormentas de variada intensidad, las cuales podrían estar acompañadas por la caída de granizo y ráfagas de viento muy fuertes.

Vientos intensos en la Patagonia: ráfagas de 90 km/h

El sur del país enfrentará un temporal de viento que afectará tanto a la costa como a la zona cordillerana.

Chubut y Tierra del Fuego

Se anticipan vientos del sector norte con velocidades de entre 40 y 60 km/h, pero con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Hacia la mañana, se espera que el viento rote hacia el sector sur, manteniendo su intensidad.

Río Negro y Santa Cruz

Río Negro (Este): Ráfagas de hasta 70 km/h.

Ráfagas de hasta 70 km/h. Santa Cruz (Noroeste): Alerta por lluvias acumuladas de entre 10 y 25 mm, acompañadas de tormentas aisladas.

Temperaturas extremas: ¿Dónde hará más calor?

El SMN también activó avisos por temperaturas elevadas que pueden tener efectos en la salud:

Buenos Aires: Olavarría, Azul y Tandil.

Olavarría, Azul y Tandil. Córdoba: Córdoba Capital, San Francisco y Jesús María.

Córdoba Capital, San Francisco y Jesús María. San Luis: Villa Mercedes y zonas aledañas.

Recomendaciones de seguridad del SMN

Ante la vigencia de la alerta amarilla, se recomienda a la población seguir estas pautas de prevención:

Asegurar el hogar: Retirar objetos que puedan ser volados por el viento y limpiar desagües.

Retirar objetos que puedan ser volados por el viento y limpiar desagües. Evitar traslados: Permanecer en construcciones cerradas y no circular por calles inundadas.

Permanecer en construcciones cerradas y no circular por calles inundadas. Seguridad eléctrica: Desconectar aparatos electrónicos si hay riesgo de ingreso de agua o actividad eléctrica intensa.

Desconectar aparatos electrónicos si hay riesgo de ingreso de agua o actividad eléctrica intensa. Cuidado personal: Mantenerse hidratado y evitar la exposición al sol durante las horas de calor extremo.

