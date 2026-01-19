¿Cuándo vuelve el calor?: este es el pronóstico del clima en el AMBA para esta semana

El clima fresco continuará este lunes, martes y miércoles, hasta que el verano vuelva a regir. Las temperaturas de esta semana no alcanzarán los valores sofocantes de la ola de calor.

Clima del lunes: un día de primavera

Arranca el último día con circulación de aire frío. La mañana presentará viento moderado del sudeste, cielo despejado y una irreconocible mínima de 15ºC, todavía más baja en los sectores suburbanos, donde no extrañaría ver a muchos saliendo en buzo o algo grueso por arriba de la remera. Se espera una jornada a pleno sol, pero con llegada permanente de viento fresco, lo cual le hará muy difícil al mercurio revertir las bajas temperaturas matinales por lo que solo escalará hasta 26ºC, toda una ganga para una tarde de enero. La veleta rotará a media tarde para anunciar la llegada de viento desde el este por lo que se espera una noche donde nos arreglaremos tranquilamente con el ventilador en un cierre con 23ºC.

Clima del martes: ascenso de temperatura

El martes abrirá un nuevo episodio meteorológico en el estuario con varios días de viento caliente por la madrugada, mañana y tarde, rotando al este a partir del atardecer para traer aire más fresco y dejar un alivio después de una tarde de calor. Se prevé un amanecer térmicamente muy agradable con 19ºC de piso térmico, cielo algo nublado y viento moderado del noroeste. Esta vez el mercurio largará desde más arriba contando con viento templado para respaldarlo en su recuperación térmica, que llegará hasta 29ºC para moldear una tarde de sol y calor suave veraniego. La veleta volverá a rotar al atardecer para dejarnos otra noche templada pero no calurosa con 24ºC.

Clima del miércoles: de vuelta al verano

Subirá la temperatura en la ciudad y el miércoles nos adentrará en territorio netamente veraniego. Seguirán los amaneceres sin calor de entrada con 21ºC, cielo ligeramente nublado y viento moderado del norte. Se espera una jornada de mucha amplitud térmica con el termómetro trepando rápidamente hasta entregar una tarde calurosa, pero lejos de cualquier aspecto sofocante, con 31ºC de temperatura punta como para cumplir con la afición veraniega sin que el calor se sufra. La veleta volverá a rotar al cierre del día con la llegada de aire más fresco desde el río, que no logrará evitar una noche templada con 25ºC.

Clima del jueves: tarde de calor

El jueves volverá la nubosidad al firmamento rioplatense, lo que nos dará sol entrecortado durante todo el día. Se aguarda por un amanecer en 22ºC, con cielo parcialmente nublado y viento leve del noreste. La mañana no parecerá la antesala de una tarde calurosa, cuando nuevamente el mercurio levante hasta 32ºC para entregar otra tarde veraniega, pero sin calor hostil y volviendo a contar con el giro del viento antes del atardecer para aplacar el calor. Se seguirán apreciando los registros nocturnos, esta vez con el termómetro en 26ºC, lo que nos obligará a dejar el ventilador para poder dormir. Hacia la medianoche caerá gradualmente la temperatura, por el aire fresco que llegará desde el río.

Clima del viernes: calor intenso, pero no sofocante

El viernes continuará con la saga de mínimas agradables, con 23°C para empezar el día, viento leve del noreste y cielo parcialmente nublado. La mañana mostrará diferentes grados de cobertura nubosa alternando algunos pasajes soleados con otros tramos nubosos. La veleta rotará bastante antes para cortarle el envión al termómetro que igual logrará alcanzar la traza de 33ºC para anexar otra tarde veraniega sin registros exagerados. La noche cerraría con viento del sudeste, cielo algo nublado y un ambiente de 24ºC para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana: cómo estará el clima el sábado y domingo

Se mantendrá el patrón sinóptico con viento templado por la mañana y aire más fresco después del mediodía para seguir en la senda de tardes sin calor extremo. Se esperan dos tardes con mucho sol, con 32ºC para el sábado y 31ºC para la jornada dominical.

Eso es todo, amigos. Comienza una semana que ofrecerá algunos días térmicamente tranquilos, sin calor extenuante por la tarde y sin temperaturas incómodas nocturnas. A partir del miércoles volveremos al territorio veraniego y se espera que el tándem viernes y sábado sea el tramo más caluroso de lo se viene. De todas formas, nos mantendremos diferenciados de cualquier escenario de calor sofocante, lo que marcará toda una diferencia con las tardes agobiantes de la semana pasada. No hay previsión de lluvias hasta el domingo, inclusive.

¡Buena semana para todos!

Día Temp. Mínima y Máxima Clima Viento Lluvias Lunes 15ºC / 26ºC Despejado y a pleno sol. Moderado del sudeste, rotando al este. Sin probabilidad Martes 19ºC / 29ºC Algo nublado; calor suave veraniego. Moderado del noroeste, rotando al este. Sin probabilidad Miércoles 21ºC / 31ºC Ligeramente nublado; tarde calurosa. Moderado del norte, rotando al este. Sin probabilidad Jueves 22ºC / 32ºC Parcialmente nublado; sol entrecortado. Leve del noreste, rotando al atardecer. Sin probabilidad Viernes 23ºC / 33ºC Parcialmente nublado; calor intenso. Leve del noreste, rotando al sudeste. Sin probabilidad Sábado No especificada / 32ºC Mucho sol; tarde calurosa. Templado por la mañana, fresco tarde. Sin probabilidad Domingo No especificada / 31ºC Mucho sol; tarde agradable. Templado por la mañana, fresco tarde. Sin probabilidad

