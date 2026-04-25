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Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 26 de abril, la temperatura rondará entre 13 y 23; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 26 de abril
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 26 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 26 de abril el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 72 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:42 y se pone a las 18:55.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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