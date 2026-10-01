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Clima en San Miguel de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 2 de octubre, la temperatura rondará entre 15 y 27; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para San Miguel de Tucumán para el 2 de octubre
El pronóstico del tiempo para San Miguel de Tucumán para el 2 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Miguel de Tucumán, indica que hoy 2 de octubre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Miguel de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 99 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:00 y se pone a las 19:20.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado con bruma y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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