Clima en San Miguel de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 20 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 24; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Miguel de Tucumán, indica que hoy 20 de agosto el cielo estará None despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Miguel de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:46 y se pone a las 19:02.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None despejado y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
- 1
- 2
El Enacom no objetó a Metrotel y la empresa se encamina a quedarse con los clientes de los que Telecom debe desprenderse
- 3
Se aproximan tres días de una ciclogénesis que dejará tormentas con hasta 70 mm de agua, ráfagas de 60 km/h y la irrupción de aire frío polar: las zonas afectadas
- 4
Trámites demorados y más controles: la incertidumbre de los argentinos que esperan regularizar su situación en EE.UU.