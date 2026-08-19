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Clima en San Miguel de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 20 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 24; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para San Miguel de Tucumán para el 20 de agosto
El pronóstico del tiempo para San Miguel de Tucumán para el 20 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Miguel de Tucumán, indica que hoy 20 de agosto el cielo estará None despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Miguel de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:46 y se pone a las 19:02.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None despejado y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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