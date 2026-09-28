Clima en San Miguel de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Miguel de Tucumán, indica que hoy 29 de septiembre el cielo estará con mayormente nublado con tormenta sin precipitación por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Miguel de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 07:03 y se pone a las 19:19.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None tormentas fuertes y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.