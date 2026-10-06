Vuelve la lluvia a Buenos Aires: prevén un frente frío en varios puntos del país que avanza en las próximas horas

Un nuevo ingreso de aire frío desde el sur modifica las condiciones del tiempo en gran parte de la Argentina. Este fenómeno acentúa las diferencias térmicas entre las distintas regiones del país durante las próximas 48 horas. El centro y el sur del territorio nacional experimentan temperaturas inferiores a las habituales para esta época del año, mientras que el norte del país conserva un ambiente cálido y húmedo.

El contraste térmico resulta marcado el miércoles 7 de octubre. El avance de la masa de aire frío impacta de lleno en la región Pampeana y la zona de Cuyo. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una jornada de miércoles inestable. Los especialistas pronostican lluvias y tormentas con una probabilidad de entre el 40% y el 70% durante la tarde y la noche. Además, el organismo advierte sobre vientos intensos, con velocidades de hasta 31 kilómetros por hora y ráfagas que alcanzan los 50 kilómetros por hora. Esta condición climática convierte al miércoles en el día de mayor inestabilidad de la semana para la capital porteña.

Este miércoles será un día de precipitaciones a lo largo de la jornada Captura Servicio Meteorológico Nacional

Las proyecciones del modelo ECMWF, citadas por Meteored, anticipan una configuración térmica desigual. Sectores de San Luis, La Pampa, Córdoba y el oeste de la región Pampeana sufren anomalías negativas de entre 5 y 7 grados respecto de las marcas habituales. Esto implica que las temperaturas se ubican muy por debajo de los promedios estacionales, aunque sin llegar necesariamente a valores bajo cero. En contraposición, el norte argentino registra anomalías positivas de hasta 9 grados, lo cual genera una brecha climática significativa.

El fenómeno de precipitaciones presenta una distribución irregular: el noreste argentino concentra las lluvias más abundantes hasta el próximo sábado. En algunas localidades, los acumulados superan los 100 milímetros. La ciudad de Posadas proyecta registros cercanos a los 160 milímetros, mientras que Formosa espera 80 milímetros y Resistencia unos 70 milímetros. Estas lluvias alcanzan también a la provincia de San Luis, con 60 milímetros estimados, Tucumán con 50 milímetros y La Pampa con 40 milímetros.

El frente con condiciones inestables impactará mayormente el miércoles

Para la Ciudad de Buenos Aires, el pronóstico extendido muestra un jueves con remanentes de inestabilidad y ráfagas fuertes hacia el mediodía. El viernes llega con una mejora paulatina, aunque el sábado nuevamente aparece la probabilidad de lluvias matinales. La combinación de estos eventos climáticos plantea un escenario de atención para la actividad agropecuaria.

En el norte, las precipitaciones ayudan a recomponer la humedad del suelo, pero los excesos generan riesgos de anegamientos. En el centro, el descenso térmico afecta a los cultivos en etapas tempranas de desarrollo. Los productores monitorean la evolución de las mínimas para evaluar posibles daños en los períodos sensibles al frío durante esta primavera.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA