Adopción: Buscan una familia para dos hermanos de 15 y 13 años

El el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nro. 2 de Resistencia, Chaco lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de dos hermanos de 15 y 13 años.

Se trata de dos hermanos muy unidos que quieren formar parte de una familia que los ame y les brinde seguridad. La menor, es una adolescente de 13 años que va a séptimo grado y espera ansiosa su viaje de fin de curso a la ciudad de Carlos Paz. Además, ama los animales y le encanta jugar al fútbol como a su hermano de 15 años. Él es un adolescente que se carateriza por ser espontáneo, colaborador y comunicativo. Actualmente está cursando el segundo año de la secundaria y empezó a tomar clases de computación. También le gusta el rap.

Desde el Juzgado aclaran que buscan una familia dispuesta a acompañarlos en su vida con paciencia y ternura, creando un ambiente de amor, alegría, contención y respeto.

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a registroadoptantes@justiciachaco.gov.ar y citar el número de referencia de esta convocatoria: Expediente Nº462/2025-1-M

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.