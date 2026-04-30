La Ciudad lanzó una web para reportar mascotas perdidas, adoptar perros y gatos y acceder a servicios veterinarios
La aplicación permite reportar animales extraviados o encontrados, iniciar procesos de adopción y acceder a vacunas o castración gratis; ya está disponible
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La Ciudad de Buenos Aires presentó Animales BA, una nueva plataforma digital que centraliza todos los servicios y trámites vinculados al cuidado y bienestar de perros y gatos. La herramienta permite a los vecinos reportar animales perdidos o encontrados, iniciar procesos de adopción y gestionar en un mismo espacio servicios veterinarios gratuitos, denuncias y registros obligatorios.
El sitio ya se encuentra disponible en https://buenosaires.gob.ar/inicio/animales-ba y apunta a simplificar las gestiones relacionadas con perros y gatos a través de una navegación organizada por secciones y acceso directo a cada servicio.
Cómo funciona la nueva plataforma Animales BA
Uno de los ejes principales de la web es el buscador de animales perdidos y encontrados. Los usuarios pueden cargar un formulario con datos del perro o gato extraviado —incluyendo descripción, zona donde se perdió o fue hallado e imagen— para que la información quede publicada en el sistema y facilite su identificación.
El buscador permite filtrar por tipo de animal y ubicación, lo que agiliza el reencuentro entre mascotas y sus familias. Esta función busca reducir los tiempos de búsqueda y ampliar la difusión de cada caso dentro de la Ciudad.
Adopción responsable de perros y gatos en CABA
La plataforma también incorpora una sección dedicada a la adopción responsable, donde se publican perros y gatos que se encuentran bajo el cuidado de organizaciones especializadas.
Cada animal cuenta con una ficha detallada que incluye edad, tamaño, características físicas y su historia. Las personas interesadas en adoptar deben completar un formulario con sus datos personales y las condiciones del hogar. Esa información es enviada directamente a la organización responsable, que continúa con el proceso de evaluación y adopción.
Es importante destacar que los vecinos no pueden publicar de manera directa sus mascotas para dar en adopción: los animales que figuran en la web están previamente resguardados por entidades especializadas.
Turnos veterinarios, vacunación y trámites online
Además de la búsqueda y adopción, Animales BA concentra todos los servicios vinculados al cuidado animal en la Ciudad. Desde la misma plataforma se puede:
- Solicitar turnos para vacunación antirrábica gratuita.
- Gestionar castraciones sin costo.
- Consultar la agenda de atención veterinaria.
- Ver la ubicación de caniles.
- Realizar denuncias por maltrato animal.
- Inscribirse en el Registro de Perros Potencialmente Peligrosos.
- Acceder a cursos de capacitación para paseadores.
De esta manera, la Ciudad busca facilitar el acceso a la información y promover la tenencia responsable, ofreciendo en un único entorno digital todas las herramientas necesarias para el cuidado integral de perros y gatos.
Con esta iniciativa, el Gobierno porteño avanza en la digitalización de trámites y refuerza las políticas de bienestar animal, brindando a los vecinos una solución práctica para resolver gestiones de manera ágil y centralizada.
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