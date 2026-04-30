La Ciudad lanzó una web para reportar mascotas perdidas, adoptar perros y gatos y acceder a servicios veterinarios

La Ciudad de Buenos Aires presentó Animales BA, una nueva plataforma digital que centraliza todos los servicios y trámites vinculados al cuidado y bienestar de perros y gatos. La herramienta permite a los vecinos reportar animales perdidos o encontrados, iniciar procesos de adopción y gestionar en un mismo espacio servicios veterinarios gratuitos, denuncias y registros obligatorios.

El sitio ya se encuentra disponible en https://buenosaires.gob.ar/inicio/animales-ba y apunta a simplificar las gestiones relacionadas con perros y gatos a través de una navegación organizada por secciones y acceso directo a cada servicio.

Cómo funciona la nueva plataforma Animales BA

Uno de los ejes principales de la web es el buscador de animales perdidos y encontrados. Los usuarios pueden cargar un formulario con datos del perro o gato extraviado —incluyendo descripción, zona donde se perdió o fue hallado e imagen— para que la información quede publicada en el sistema y facilite su identificación.

La aplicación permite adoptar perros y gatos (Foto: GCBA)

El buscador permite filtrar por tipo de animal y ubicación, lo que agiliza el reencuentro entre mascotas y sus familias. Esta función busca reducir los tiempos de búsqueda y ampliar la difusión de cada caso dentro de la Ciudad.

Adopción responsable de perros y gatos en CABA

La plataforma también incorpora una sección dedicada a la adopción responsable, donde se publican perros y gatos que se encuentran bajo el cuidado de organizaciones especializadas.

Cada animal cuenta con una ficha detallada que incluye edad, tamaño, características físicas y su historia. Las personas interesadas en adoptar deben completar un formulario con sus datos personales y las condiciones del hogar. Esa información es enviada directamente a la organización responsable, que continúa con el proceso de evaluación y adopción.

Es importante destacar que los vecinos no pueden publicar de manera directa sus mascotas para dar en adopción: los animales que figuran en la web están previamente resguardados por entidades especializadas.

Se podrá pedir atención veterinaria a través de la web (Foto: GCBA)

Turnos veterinarios, vacunación y trámites online

Además de la búsqueda y adopción, Animales BA concentra todos los servicios vinculados al cuidado animal en la Ciudad. Desde la misma plataforma se puede:

Solicitar turnos para vacunación antirrábica gratuita.

Gestionar castraciones sin costo.

Consultar la agenda de atención veterinaria.

Ver la ubicación de caniles.

Realizar denuncias por maltrato animal.

Inscribirse en el Registro de Perros Potencialmente Peligrosos.

Acceder a cursos de capacitación para paseadores.

De esta manera, la Ciudad busca facilitar el acceso a la información y promover la tenencia responsable, ofreciendo en un único entorno digital todas las herramientas necesarias para el cuidado integral de perros y gatos.

Con esta iniciativa, el Gobierno porteño avanza en la digitalización de trámites y refuerza las políticas de bienestar animal, brindando a los vecinos una solución práctica para resolver gestiones de manera ágil y centralizada.