Adopción: Buscan una familia para Margarita, una adolescente de 16 años

El eI Juzgado de Familia N° 4 del Departamento Judicial La Plata en Buenos Aires lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de Margarita, una adolescente de 16 años .

Se trata de una adolescente que asiste a una escuela especial. Quienes la conocen cuentan que disfruta jugando con sus muñecas y peluches. También le gustan las comidas caseras, especialmente los fideos con tuco y las milanesas con puré.

Desde el Juzgado señalan que buscan una familia amorosa que pueda acompañarla en su crecimiento y desarrollo, respetando sus tiempos y valorando sus capacidades, destrezas y habilidades. Además, es fundamental que le garantice la continuidad del vínculo y el contacto con sus hermanos.

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a regcentraladopcion@scba.gov.ar y citar el número de referencia de esta convocatoria: Ref. 3603

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.

Esta nota forma parte de Quiero una familia, una iniciativa de Fundación LA NACION que busca garantizar el derecho de cada niño a vivir y crecer en familia.