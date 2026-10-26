Quién es André Janones, el comandante del “Ejército de Lula” que lideró la estrategia digital detrás de una remontada histórica

SAN PABLO.– El diputado federal André Janones comandó la remontada digital en la campaña del presidente Luiz Inacio Lula, determinante en su victoria contra el senador Flavio Bolsonaro este domingo.

Al frente del canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, organizó la actuación de la militancia a favor del dirigente petista en el terreno digital, donde pasó a disputarle espacio al bolsonarismo, que tradicionalmente tiene un mejor desempeño que la izquierda en esos ámbitos.

Popular en las redes sociales, el parlamentario tiene una trayectoria política vinculada a la movilización de seguidores en momentos como la huelga de camioneros, la pandemia y la campaña presidencial de 2022.

André Janones

Creado para concentrar las instrucciones para la actuación en línea de la militancia a favor de Lula, el canal llegó a superar los 10 millones de seguidores. A través del grupo, el parlamentario enviaba diariamente “misiones” a sus seguidores, que incluían desde volver a publicar videos e impulsar hashtags contrarios a Flavio hasta realizar búsquedas dirigidas de términos en Google a favor del dirigente petista.

El diputado también promovió la adhesión de los electores a “tendencias”, como la orientada a publicar su voto con la bandera de Brasil y haciendo la “L”. En la recta final, Janones también apostó por transmisiones en vivo, con la presencia de Lula y de artistas, que llegaron a extenderse hasta 24 horas en la víspera de las elecciones, e incentivó la salida de manifestantes a las calles.

Antes de entrar en política, Janones fue cobrador de colectivos durante el período en que estudiaba Derecho con una beca. En 2016, compitió por la alcaldía de Ituiutaba (Minas Gerais), su ciudad natal, donde se hizo conocido por trabajar gratuitamente como abogado para pacientes que buscaban atención en el Sistema Único de Salud (SUS). Ya en 2022, ganó notoriedad como uno de los líderes de la huelga de camioneros en el país.

Los partidarios del presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebran tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Río de Janeiro, Silvia Izquierdo - AP

Aunque no pertenecía al sector, difundió actualizaciones sobre la paralización a través de transmisiones en vivo en sus redes sociales. Esa visibilidad lo llevó a ser elegido para la Cámara de Diputados en 2018, con casi 179.000 votos. En 2020, los videos del parlamentario volvieron a viralizarse durante la pandemia de Covid-19, en una campaña para mantener en 600 reales el monto de la ayuda de emergencia pagada por el gobierno federal, entonces encabezado por Jair Bolsonaro (PL).

Dos años después, en 2022, llegó a figurar como precandidato a la presidencia por Avante, pero desistió de competir para apoyar a Lula, apostando por su fuerte presencia digital en defensa del dirigente petista. En medio de rumores que se difundieron por iglesias evangélicas sobre la posibilidad de que los templos fueran cerrados si la izquierda volvía a gobernar el país, el parlamentario llevó adelante una serie de acciones para combatir las noticias falsas, reafirmando que Lula “es cristiano y gobierna para todos”. El parlamentario también actuó para contener los efectos electorales del programa social Auxílio Brasil, impulsado por Jair Bolsonaro.

En aquel momento, sin embargo, el comportamiento combativo del parlamentario llegó a preocupar a integrantes de la campaña de Lula, principalmente después de que se registrara una discusión durante un debate con el diputado federal Ricardo Salles. En el nuevo gobierno, no obtuvo un lugar en la Explanada de los Ministerios y se mantuvo en la base de apoyo de Lula en la Cámara. En 2024, llegó a ser objeto de un pedido de destitución por una acusación de “rachadinha” (la apropiación de una parte del salario de los asesores o empleados públicos por parte del político que los contrató) dentro de su despacho, pero el caso fue archivado por el Consejo de Ética.

Simpatizantes del senador brasileño de derecha y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, observan el conteo de votos durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil EVARISTO SA - AFP

Al año siguiente, el órgano decidió suspender su mandato por tres meses por haberse referido al diputado federal Nikolas Ferreira como “Nikole” y “chupetinha” durante un discurso.

En la campaña de este año, además de producir contenidos destinados a las redes, también acompañó a Lula en actividades en Minas Gerais y en el debate de Band, el primero entre Lula y Flavio. Después del programa, se sintió mal y tuvo que ser internado en la unidad de terapia intensiva de un hospital de San Pablo debido a un cuadro de arritmia cardíaca.