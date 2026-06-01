Adopción: Buscan una familia para Sara, una adolescente de 16 años

El Juzgado de Familia N°4 del Departamento Judicial La Matanza en Buenos Aires lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de Sara, una adolescente de 16 años.

Se trata de una joven que le gusta ir a la escuela secundaria y es muy responsable con las tareas escolares. Además, le encanta la música, poder cantar, tocar el ukelele y quiere empezar con clases de guitarra. También le interesa leer, cocinar y practicar deportes como fútbol y básquet. Quienes la conocen dicen que “alegría” es la mejor palabra para describir su personalidad.

Desde el Juzgado aclara que buscan una familia para Sara que con amor y empatía le restituya su derecho a vivir en familia y le garantice mantener sus vínculos fraternos.

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a regcentraladopcion@scba.gov.ar y citar el número de referencia de esta convocatoria: Ref. 3000-20633

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.

Esta nota forma parte de Quiero una familia, una iniciativa de Fundación LA NACION que busca garantizar el derecho de cada niño a vivir y crecer en familia.