El casamiento de Dua Lipa y la “coincidencia argentina” que propició el romance

La cantante británica y su ahora marido, el actor Callum Turner se conocieron gracias a la lectura de la novela Fortuna, del escritor argentino Hernán Díaz

LA NACION Natalia Trzenko Escuchar Nota

La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner, cuyo romance comenzó con una coincidencia “argentina”, se casaron este sábado en Londres. La ceremonia civil a la que asistió un pequeño grupo de familiares y amigos de la pareja británica inauguró los festejos nupciales que continuarán, según los medios ingleses, el próximo fin de semana en Sicilia, Italia. Una celebración a puro lujo para la que los recién casados reservaron un piso entero del hotel Igiea, una mansión del siglo 17 al borde del mar Tirreno.

Los recién casados a la salida del registro civil

Para el civil, en cambio, todo fue un poco más modesto. Si se puede calificar de modesto el conjunto de falda y saco diseñado para ella por la casa de moda Schiaparelli que combinó con un collar de Bulgari, un sombrero de ala ancha creado por Stephen Jones, el sombrerero de las estrellas, y unos estiletos de Christian Louboutin. Más allá del look de la novia, la salida del registro civil de la pareja reprodujo la imagen de muchos de los enlaces que se llevan a cabo en esa oficina pública: los recién casados salieron a la calle de la mano mientras sus invitados los recibieron con pétalos de rosas antes de que se alejaran del lugar a bordo de un típico taxi londinense.

Dua Lipa y Callum Turner, recién casados

El casamiento por civil tomó por sorpresa a los muchos fanáticos de la cantante que creían haber resuelto el misterio de la fecha y el lugar en el que se llevaría a cabo la boda. Es que hace un par de días los paparazzi captaron a Dua Lipa en Milán junto a su estilista. Todo parecía indicar que estaban allí para darle los toques finales al vestido que Donatella Versace diseñó para que camine hasta el altar.

Aunque la artista de origen albano-kosovar nacida en Londres- sus padres huyeron de Kosovo en los años noventa- suele publicar con regularidad sus viajes en las redes sociales, en los últimos días había optado por retratar sus actividades promocionales por el lanzamiento de su línea de cremas y cosméticos y alguna imagen de ella y su novio sin hacer referencia al casamiento.

Buena fortuna

Dua Lipa visitó Buenos Aires el año pasado durante su gira mundial. Tocó en River y visitó la Bombonera

Como si se tratara de una comedia romántica hecha en Hollywood, el romance de la ganadora del Grammy y el actor que los rumores indican como el favorito para ser el próximo James Bond, nació gracias a una coincidencia inesperada. Según contó la cantante en una entrevista de tapa con la revista Vogue británica publicada hace casi un año, su primer encuentro con Turner ocurrió mientras cenaba con su papá en el River Café, un exclusivo restaurante en Londres, pero que el momento que los unió ocurrió un año después en Los Ángeles, cuando coincidieron en el cumpleaños de un amigo en común.

Dua Lipa y Hernán Díaz charlaron sobre Fortuna, la novela del escritor argentino que resultó fundamental para que se enamorara de su ahora marido

“Lo vi y pensé: ‘Oh, ahí está el tipo guapo del River Café’. Luego nos sentamos cerca y me preguntó qué estaba leyendo. Le dije que recién había terminado el primer capítulo de Fortuna, la novela ganadora del premio Pulitzer escrita por el argentino Hernán Díaz, y resultó que él también estaba leyéndola e iba por la misma parte”, detalló Lipa, quien luego incluyó el libro del autor argentino residente en Estados Unidos entre las recomendaciones de Service95 (S95),su plataforma editorial que cuenta con un club de lectura en el que los socios leen durante un mes “un libro elegido personalmente por Dua Lipa, que representa una escritura de todo el mundo”, según se informa en la página web, donde también hay un boletín semanal con noticias sobre arte, feminismo, “estilo de vida” y literatura, un podcast, relatos y entrevistas de la artista a los autores del “libro mensual”, como Emma Cline, Patti Smith, Min Jin Lee, Chimamanda Ngozi Adichie y el propio Díaz que, sin saberlo, ofició de celestina del ahora matrimonio.

Dua Lipa y Callum Turner en el festival de música Glastonbury Backgrid UK/The Grosby Group

Lo cierto es que a los pocos meses de aquella coincidencia literaria empezaron los rumores sobre la relación entre ambos que crecieron cuando aparecieron fotos de la cantante en la premiere de la miniserie de Apple TV Masters of the Air, protagonizada por Turner en 2024, a las que siguieron posteos del dúo juntos en el festival de Glastonbury que confirmaron que eran pareja. Su debut en la alfombra roja fue en la Met Gala de 2025. Un tiempo después, anunciaron que estaban comprometidos para casarse.

Dua Lipa acompañó a Turner en la premiere mundial de su film Rosebush Pruning, que se realizó durante el festival de cine de Berlín en febrero último Getty Images

“Amo el amor. Es algo maravilloso. Me inspira. Ser tan vulnerable da miedo pero me siento afortunada de poder sentirlo. Pasé mucho tiempo protegiendo mi corazón pero ahora estoy dejando ir ese sentimiento. Ahora pienso: ‘ok, si se supone que voy a sufrir por amor, entonces eso es lo que pasará’. Decido que el amor ocurra. Soy más feliz que nunca y siento que si no lo comparto estaría faltando a la verdad”, explicó Lipa en una entrevista con la revista Harper’s Bazaar el año pasado, en la que también reveló que los planes de boda estaban en marcha aunque debían esperar a que ella completara su gira mundial, que la trajo a la Argentina el 7 y 8 de noviembre del año pasado, y a que su novio terminara de filmar las películas Rosebush Pruning (presentada en el festival de Berlín) y la comedia romántica Solo por una noche, que se estrena en septiembre.

En noviembre de 2025 Dua Lipa actuó en Argentina durante su gira "Radical Optimism Tour" Tomas Cuesta - Getty Images South America

Más allá de que por las próximas semanas la pareja estará abocada-como los paparazzi que los siguen a sol y sombra- al casamiento y la fiesta que tiene a Elton John, Mark Ronson y Charli XCX entre los invitados confirmados y a la luna de miel, sus vidas profesionales también les están dando motivos para celebrar.

Según publicó hoy el diario británico The Mail en su edición dominical, Turner ya le habría revelado a sus amigos que será el próximo Bond. Y a pesar de que ni Amazon MGM, el estudio responsable de la nueva película del agente 007, ni el realizador canadiense Dennis Villeneuve, quién dirigirá el film, confirmaron el rumor, para el medio inglés los productores podrían obtener un beneficio añadido si finalmente contratan al flamante marido de Lipa para el codiciado papel. Es que la cantante y compositora ya dijo en varias oportunidades que para ella sería un honor escribir la canción leitmotiv para el nuevo film de Bond y difícilmente encuentre mejor inspiración que tener a su esposo como protagonista.