Adopción: Buscan una familia para un niño de 10 años

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 2 de la ciudad de Goya en Corrientes lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de un niño de 10 años.

Se trata de un chico extrovertido, conversador y cariñoso que sueña con tener una familia propia sin perder el contacto con sus hermanos. Le encantan las actividades físicas y los deportes como la natación, el fútbol y el básquet. Actualmente cursa el tercer grado de la escuela primaria en la ciudad de Goya y va a un centro de apoyo escolar. También está recibiendo acompañamiento psicológico y psiquiátrico para tratar un problema de conducta reversible. Una familia que le brinde afecto, contención y estabilidad lo ayudaría mucho en su desarrollo.

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a jfamilianya2-goya@juscorrientes.gov.ar y citar el número de referencia de esta convocatoria: expte. GFA 48315/3

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.

Esta nota forma parte de Quiero una familia, una iniciativa de Fundación LA NACION que busca garantizar el derecho de cada niño a vivir y crecer en familia.