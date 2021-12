Tiene 15 años, le encanta el hockey y no pierde las esperanzas de ser adoptado

Astor no pierde las esperanzas. El 6 de enero cumplirá 16 años y desde los 9 pasó por distintos hogares de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, su anhelo más profundo sigue intacto: conformar una familia por medio de la adopción.

Hoy está en la secundaria. Es un estudiante que pide ayuda siempre que lo necesita y le encanta jugar hockey, su deporte preferido. Además, disfruta de las salidas con amigos los sábados por la tarde, cuando suelen ir al parque con la pelota. “No parece un adolescente de su edad: todo el mundo en el hogar dice que es súper centrado, tranquilo, colaborador, muy dispuesto a la charla y que se hace querer a donde sea que vaya”, cuenta Adriana, que es trabajadora social del juzgado que lleva su causa. Agrega que le gusta dibujar y que lo hace muy bien.

La situación de adoptabilidad de Astor está firme desde hace tres años, pero las búsquedas aún no tuvieron éxito: en los registros de postulantes a guarda adoptiva de todo el país, no se encontraron candidatos para adoptarlo. ¿Por qué? Las cifras hablan por sí solas: según los datos publicados este mes por la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Dnrua), actualmente hay 2620 legajos de personas y parejas inscriptas para adoptar en el país. De ellas, el 89% están dispuestas a ahijar a pequeños de hasta dos años, mientras que solamente el 0,04%, a chicas y chicos de más de 15: es decir, de las más de 2000 postulaciones, apenas una está abierta a esa posibilidad.

Por eso, el Juzgado de Familia Nº 2 de San Martín lanzó una convocatoria pública para todas aquellas personas o parejas que sientan que pueden asumir la enorme responsabilidad de convertirse en la familia que Astor espera. La convocatoria también es para quienes deseen ser referentes afectivos, tutores o figuras análogas de cuidado.

Mantener el vínculo

Adriana cuenta que, antes de que se tomara la medida de protección para separar a Astor y sus hermanas más pequeñas de su familia de origen, los niños pasaban mucho tiempo solos en la casa, y él era el responsable de las tareas de cuidado. “Como pudo y de la forma que pudo, fue el protector de sus hermanas. Eso lo marcó bastante, porque tiende a ser muy protector”, señala la trabajadora social.

A medida que fue cumpliendo años, la posibilidad de encontrar una familia se fue volviendo más compleja para el chico. “Llegó al hogar junto a tres hermanas más pequeñas y hará un año y medio que dos de ellas iniciaron una guarda con fines de adopción con una familia”, detalla Adriana. Explica que la primera estrategia fue encontrar una familia para los cuatro: “Como eso no fue posible, no quedó otra opción que pensar en familias diferentes que pudieran asumir la obligación de sostener el vínculo entre los hermanos. Teníamos la ilusión de que llegaran de manera simultánea y no pasó”. Por eso, Astor sigue esperando.

En el hogar donde está el adolescente actualmente, vive además otra de sus hermanas, a la que también se le está buscando una familia: como en su caso no se agotó aún la búsqueda dentro de la red federal de postulantes a guarda adoptiva, aún no está en convocatoria pública.

Con respecto a la familia que buscan para Astor, Adriana subraya que podría ser una monoparental o compuesta por una pareja. “Lo importante es que pueda seguir la vinculación con sus hermanas, que viven en el Conurbano”, concluye.

Si pensás que sos la familia que Astor necesita, podés llamar al Registro Central de Aspirantes a Guardas con fines de adopción al 0221-4224926 o escribir a regcentraladopcion@scba.gov.ar. El número de referencia de la convocatoria es: 22663. También es posible escribirle al juzgado: juzfam2-sm@jusbuenosaires.gov.ar

