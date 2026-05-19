Cuánto cuesta mantener a un hijo en la Argentina, según la canasta de crianza del Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó ayer la valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia correspondiente a abril, un indicador que refleja cuánto cuesta mantener a un hijo en la Argentina según su edad.

De acuerdo con el organismo, el costo mensual de bienes y servicios para un menor de un año fue de $166.479 el mes pasado, mientras que el costo de cuidado ascendió a $345.284. De esta manera, el gasto total para sostener a un niño de esa edad alcanzó los $511.763.

En el caso de los niños de entre 1 y 3 años, los bienes y servicios representaron $214.963, a los que se sumaron $394.611 en concepto de cuidados. Así, el costo total trepó a $609.574.

Para los menores de entre 4 y 5 años, los bienes y servicios demandaron $273.781 y el cuidado, $246.632, lo que dio un total de $520.413.

Por último, para la franja de entre 6 y 12 años, el costo mensual fue de $339.626 en bienes y servicios y de $314.595 en cuidados. En conjunto, mantener a un niño de esa edad requirió $654.221.

La valorización de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia —que abarca de los 0 a los 12 años— surge de los lineamientos establecidos en el documento Costo de consumos y cuidados de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Una aproximación metodológica, elaborado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía en 2023.

La canasta contempla tanto el costo mensual de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niños y adolescentes como el valor del tiempo destinado a las tareas de cuidado.

Para calcular el costo de bienes y servicios, el Indec toma como referencia la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA), que el organismo difunde mensualmente para medir la pobreza. La CBT incluye alimentos necesarios para cubrir requerimientos energéticos mínimos y también bienes y servicios no alimentarios, como vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda.

En tanto, para estimar el costo de cuidado se considera el tiempo teórico requerido para cada tramo etario. Las horas dedicadas a esas tareas se valorizan en base a la remuneración correspondiente a la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.