Argentinaenaccion.org, una plataforma solidaria para ayudar sin salir de casa

ArgentinaEnAccion.org reúne en una misma plataforma las iniciativas solidarias ante la emergencia COVID-19 para que puedas donar de manera simple y directa.

7 de abril de 2020

Pocas veces hizo falta tanta ayuda y nunca antes una cuarentena obligatoria le puso tantos obstáculos a la solidaridad. Sin embargo, en medio de la pandemia y de los cuidados que se deben tomar, surgen nuevas formas de apelar a la gran respuesta solidaria que tienen los argentinos frente a las crisis. Así, buscando una alternativa para vincular a quienes desean ayudar con aquellos que necesitan una mano , surgió ArgentinaenAccion.org , una plataforma que permite, sin salir de casa, conocer la tarea y las necesidades de muchas organizaciones que trabajan para hacerle frente a consecuencias del COVID-19. Con solo hacer un clic, es posible colaborar para que haya más asistencia alimentaria, se repartan más kits de higiene y limpieza y se refuerce el sistema sanitario .

La mayoría de estas instituciones sociales tuvo que modificar sus dinámicas, ampliar su cobertura e intensificar la compra de insumos, entre otros nuevos desafíos. Frente a ese panorama, los recursos escasean y la ayuda se vuelve imperiosa. "Esta crisis nos enseña que el bienestar de la humanidad depende de las acciones positivas e integradas de todos los actores de la sociedad. Estamos seguros de que con empatía, solidaridad y responsabilidad podemos hacerle frente a esta pandemia y construir un futuro donde el éxito se mida por el bienestar económico, social y ambiental", aseguró Cecilia Peluso, presidenta del Consejo Empresario de Sistema B Argentina, uno de los impulsores del proyecto junto a Mercado Libre y el apoyo de Fundación La Nación, Fundación Noble, Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y VPM, entre otros.

Crédito: Gentileza

Bajo el lema "Ahora más que nunca, Argentina en Acción", la plataforma tiene como objetivo darle visibilidad a diferentes iniciativas para que mejoren su capacidad de articulación y obtengan fondos de manera directa. En 24 horas, a través de MercadoPago y sin costo, las entidades recibirán el dinero donado.

Frente a una de las principales preocupaciones que es la prevención a través de la higiene, muchas acciones están enfocadas en proveer de kits de limpieza a las familias que no tienen baño o condiciones habitacionales adecuadas. "Hay más de 6 millones de familias que no tienen baño en su casa en la Argentina y no pueden lavarse las manos ni desinfectar los espacios porque no tienen los recursos", destacó Santiago Nicolini, coordinador general de Módulo Sanitario , una ONG que trabaja para solucionar el déficit sanitario que hay en el país y que está en la plataforma.

Otras iniciativas están centradas en hacerle llegar un plato de comida a más niños y niñas, y ayudar a sus familias. "Hoy nuestra prioridad es darle de comer a la gente que está pasando hambre ", afirmó Paula García de Mamis Solidarias, que brinda alimentos y apoyo escolar a más de 850 chicos y chicas de la zona sur del Gran Buenos Aires y en Misiones. Como muchas otras organizaciones, tuvieron que suspender todos los proyectos para 2020 y parte de su trabajo corre peligro. No obstante, siguen asistiendo a varios merenderos, como Los Piecitos en Ezeiza y Caritas Felices, en Esteban Echeverría; y cooperan con las cenas de Damos Más, alimentos en el barrio El Tala, en Ezeiza, entre otros.

Frente a la crisis por el COVID-19, muchos comedores y organizaciones comunitarias tuvieron que ampliar la cantidad de viandas que entregan. Crédito: Gentileza

"Aunque por ahora subsistimos con nuestro presupuesto y con algunas donaciones, no contamos con la plata para abastecer a todos de acá a junio y necesitamos una mano urgentemente", explicó. Por eso, la referente de Mamis Solidarias recalcó que " cada contribución es fundamental y que 'poquito es mucho', ya que la suma de pequeños aportes, hace una gran diferencia al final". Justamente, esa es una de las finalidades de ArgentinosenAcción.org.

En este sentido, Guadalupe Marín, gerente senior de Sustentabilidad para América Latina de Mercado Libre, señaló: "Esta plataforma es una manera de darle mayor fuerza y visibilidad a las organizaciones sociales, tanto las grandes como las más pequeñas, que están necesitando más recursos, y también facilitar a todas las personas la posibilidad de donar desde sus casas". Y concluyó: "Hoy más que nunca creemos en la fuerza de promover una cultura solidaria y colaborativa para generar las transformaciones sociales que nos hacen falta como sociedad".