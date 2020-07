Black & White challenge: ¿Qué hay detrás del reto viral?

Mujeres asesinadas en Turquía. Fuente: Instagram de @beelzeboobz

30 de julio de 2020

Solo en Instagram, el #BlackandWhiteChallenge cosechó más de 1.000.000 de publicaciones para pedir justicia y visibilizar la violencia de género. El reto de la selfie en blanco y negro comenzó en Turquía debido al aumento de la cantidad de femicidios, pero no tardó en volverse viral y expandirse en todo el mundo.

Turquía es uno de los países con mayor cantidad de femicidios, solo en 2019 se registraron más de 500 casos, un promedio de más de una mujer por día. Pero, uno de los reclamos de las activistas turcas es que no hay un número verídico de cuántas son las mujeres asesinadas y que priman los discursos que culpabilizan a las víctimas.

¿Cuál es el origen de este reto? Una activista Turca, en la red social Instagram llamada "agirlhasnopresident", que quiere decir "chica sin presidente", fue una de las impulsoras de este movimiento. Reposteó una publicación de @beelzeboobz que dice: "El gobierno descubre a los culpables pero no los castiga, el gobierno de Turquía no está presente y no hace nada para detener este tipo de acciones". El uso del filtro responde a que de esa manera suelen salir las fotos en los medios cada vez que una mujer es asesinada.

Usando el hashtag #ChallengeAccepted, "Reto Aceptado", en pocas horas se fueron sumando mujeres de todo el mundo, que comenzaron a publicar en sus redes sociales fotos de ellas mismas en blanco y negro. Lo realizan como símbolo de que cualquiera de ellas podría estar en las noticias algún día como pedido de justicia por su muerte.

En la Argentina, según La Casa del Encuentro, en los últimos cuatro meses hubo 92 femicidios y el 71% fueron asesinadas en sus propias casas. Además, una de cada siete de estas mujeres ya habían hecho la denuncia.

Muchas famosas e influencers locales se sumaron a la campaña y subieron sus fotos con filtros, como Graciela Borges, Silvina Escudero, María Vázquez, Muriel Santa Ana, María Onetto, Julieta Prandi y Juana Repetto, entre otras miles de mujeres que quieren visibilizar esta lucha.