Horror e indignación: una enfermera que acudió a constatar el femicidio robó el celular de la joven muerta a puñaladas

A Malena Maidana la asesinaron a puñaladas en La Unión, en el partido bonaerense de Ezeiza. Cuando ya estaba muerta, le sustrajeron su teléfono celular. Pero el ladrón no fue el homicida de la joven de 26 años. El teléfono móvil fue robado por la enfermera que acompañó a la médica que confirmó el fallecimiento.

Así lo informaron fuentes policiales. Tras la denuncia por la sustracción del teléfono celular de la víctima se inició una investigación. El rastreo satelital del dispositivo de alta gama llevó a los detectives policiales a la Base de Salud N°4 de Ezeiza, un centro de atención médica primaria municipal.

“El teléfono celular de la víctima, un iPhone, fue encontrado en un arbusto, a pocos metros de donde estaba la ambulancia que había trasladado a la médica que constató la muerte de Maidana”, explicaron las fuentes consultadas.

Por orden de la Justicia fue detenida la enfermera que había acompañado a la médica. Se trata de una mujer de 54 años.

Maidana era madre de un niño de tres años. Su cuerpo fue hallado el domingo pasado cerca de las 22.30. Lo último que se supo de ella es que había salido a caminar.

Personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires llegó a la escena del hallazgo después de la llamada de un vecino, quien descubrió el cuerpo cuando sacó la basura.

“El cuerpo estaba tendido boca abajo, sin signos vitales. Los policías pidieron la asistencia del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME), que llegó a los pocos minutos”, informaron fuentes del caso.

Una médica constató que Maidana estaba muerta. Presentaba heridas de arma blanca en la espalda, el cuello y la nuca.

“Desde un primer momento se descartó el robo como móvil del crimen. Por el homicidio, ayer, fue detenido un joven de 22 años”, dijeron las fuentes consultadas.

En la casa del sospechoso fueron secuestradas zapatillas con manchas de sangre y un cuchillo, que se sospecha que podría haber sido el arma utilizada para asesinar a la víctima.

En principio, el sospechoso no tendría relación con la víctima y se cree que podría haber matado a Maidana por placer.

La investigación del homicidio, en un primer momento quedó a cargo de la fiscal María Florencia Belloc, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Ezeiza, pero después el expediente pasó a la UFI N°3, una fiscalía especializada en violencia de género y conducida por la fiscal María Lorena González.