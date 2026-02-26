Un expolicía acusado de femicidio, ahora suma una imputación por abuso sexual a una familiar

CÓRDOBA.- Una imputación más se le sumó al ya complicado panorama judicial al expolicía cordobés Horacio Grasso. Ahora fue acusado de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y por el uso de estupefaciente. La imputación deriva de la denuncia de una familiar por hechos que ocurrieron cuando el exagente cumplía prisión domiciliaria. Fue en ese contexto cuando también mató a una joven de 22 años y escondió su cuerpo en un placard de ese departamento.

La fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Ingrid Vago, fue quien realizó la nueva acusación. De acuerdo a la denuncia hecha por la víctima, los abusos habrían ocurrido entre marzo y agosto de 2021 en el departamento de la calle Buenos Aires al 300 en el centro de Córdoba. La mujer hizo la presentación judicial en diciembre de 2022, pero aún así el expolicía siguió con el beneficio de estar preso en esa casa.

En ese mismo lugar, por el alerta de unos albañiles, la Policía encontró el cuerpo de Milagros Basto en julio pasado. Después del hallazgo del cuerpo en el departamento, Grasso fue enviado a la cárcel de Bouwer. El expolicía estaba condenado desde 2009 a 27 años de cárcel por el homicidio de Facundo Novillo, un niño de 6 años, que recibió un disparo de Fusil Automático Liviano (FAL) en medio de un tiroteo entre bandas narcos.

Dos años antes había sido exonerado por haber participado de un robo; era señalado, además, como proveedor de armas para delincuentes, motivo por el que era conocido como “el armero”.

En 2011 Grasso obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por un problema cardíaco. A los pocos meses fue nuevamente trasladado a la cárcel de Bouwer porque sus vecinos lo denunciaron por golpear a su madre, con quien vivía. Quiso escaparse cuando llegó la policía.

La causa por el femicidio de Basto la lleva adelante el fiscal José Bringas. Si se comprueban los hechos, podría ser condenado a perpetua. En diciembre se conocieron los resultados de las pruebas genéticas realizadas sobre la ropa interior de Basto: pertenecen a Grasso.

El expolicía había dicho que no había tenido contacto con ella. En esa causa también está imputado su hermano Javier, quien lleva medio año prófugo.

La fiscal Vago, que ahora lo imputó, es una de las funcionarias judiciales sumariadas por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba junto con Facundo Moyano Centeno, juez de ejecución penal de Córdoba y Gustavo Echenique Estévez, magistrado de ejecución de Río Cuarto, por las presuntas irregularidades que habría en torno a que el exagente estuviera con domiciliaria.