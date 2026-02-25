Qué se sabe de la investigación sobre el femicidio de la joven de 26 años en Ezeiza
El lunes por la madrugada la Justicia detuvo al principal sospechoso, un joven de 22 años, que fue identificado por las cámaras de seguridad; la víctima presentaba heridas en la espalda, cuello y nuca
- 3 minutos de lectura'
La Policía bonaerense detuvo al principal sospechoso por el femicidio de Malena Maidana, la joven de 26 años que fue asesinada de más de 10 puñaladas y un corte en el cuello en el barrio de La Unión, en Ezeiza. El hombre de 22 años fue identificado a través de las cámaras de seguridad de la zona que lo ubican a pocos metros de la víctima minutos antes del crimen.
El lunes por la madrugada, la UFI Nº3 —a cargo de la fiscal María Lorena González y especializada en violencia de género— ya había recaratulado la causa como “femicidio” y ordenó la detención del principal sospechoso.
El allanamiento
LA Polucía realizó un registro del domicilio del agresor, identificado con las iniciales N.L.D.H., y se le incautó las prendas de vestir utilizadas en el hecho, que estaban recién lavadas —una bermuda azul y una remera negra—, unas zapatillas negras con manchas de sangre y hasta el arma utilizada.
Además, el joven poseía una colección de cuchillos, por lo que se presume que el móvil del crimen fue una mera cuestión de placer, ya que hasta el momento no se comprobó ninguna conexión con la víctima.
Quién era la víctima
La víctima era una estudiante de veterinaria muy conocida dentro de la comunidad del barrio, según consignó el medio La Gaceta. En su día a día, trabajaba en su emprendimiento de venta de lencería online en redes sociales y también colaboraba de forma voluntaria en un merendero de la localidad bonaerense.
El crimen de Malena
El cuerpo de la joven fue hallado tendido en calle Andrada, entre Boessen y Ludueña. El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató el fallecimiento y las heridas provocadas por más de 10 puñaladas y un corte profundo en el cuello. Las cámaras de seguridad del lugar mostraron el momento en que Maidana caminaba detrás del principal sospechoso.
De acuerdo al informe médico posterior, la víctima sufrió heridas de arma blanca en su espalda, cuello y nuca. Otra de las cámaras de seguridad de la zona, según consignaron las autoridades, también captó una secuencia de gritos de auxilio, presumiblemente atribuidos a la joven.
Al momento de realizar las pericias de las pertenencias de la joven, se detectó el faltante del celular que llevaba la víctima. Cuando los agentes realizaron la búsqueda por geolocalización en el teléfono iPhone, la señal reportaba su ubicación en la Base de Salud Nº4 de Ezeiza.
Finalmente, fue encontrado oculto en un arbusto cercano a la ambulancia que la asistió en primera instancia. Tras ello las autoridades detuvieron a la enfermera de 54 años que acompañó a la médica en la ambulancia del SAME, y que asistió en primera instancia a la víctima, ya sin signos vitales. Se comprobó que ella fue quien robó el teléfono de la víctima.
Violencia de género
Entrá a la guía de servicio y encontrá los tips de los expertos sobre cómo prevenir, actuar y encontrar ayuda frente a este problema.
Otras noticias de Femicidio
Tenía 26 años. Asesinaron a una joven cuando salió a caminar por su barrio: le dieron 10 puñaladas y la degollaron
Estudiante, emprendedora y madre. Malena Maidana, la joven de 26 años que fue asesinada a puñaladas en Ezeiza
Caso Dalmasso. Presentan la acusación contra tres fiscales y comienza un proceso inédito por sus características
- 1
Bajaron los homicidios y se registró una fuerte reducción de todas las modalidades de robos en la ciudad
- 2
La madre y el asesino frente a frente: el día que un juicio en Alemania terminó en siete disparos
- 3
La Banda del Millón, al descubierto: videos, música, armas y planes de entraderas dirigidos desde un penal bonaerense a través de teléfonos celulares
- 4
Femicidio en Ezeiza: asesinaron a una joven de 26 años con más de 10 puñaladas y la degollaron