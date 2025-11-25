Córdoba: una reforma del sistema de adopciones permitió que muchos más niños y adolescentes pudieran tener una familia

Hace dos años, el Poder Judicial provincial simplificó y aceleró el régimen; en ese tiempo, 360 chicos fueron adoptados; representa un aumento del 76% en la ciudad capital y del 33% en el interior

PARA LA NACION Gabriela Origlia Escuchar Nota

CÓRDOBA.- A partir de la reforma del sistema de adopciones que Córdoba instrumentó a fines de 2023, las sentencias de adopción aumentaron un 76% en la ciudad capital y un 33% en el interior. Concretamente, la provincia habilitó el trámite virtual y redujo la documentación requerida para la inscripción en el Registro Único de Adopciones (RUA).

En lo que va del año, por ejemplo, 16.000 personas ingresaron al portal y, aseguran desde el Poder Judicial, la mayoría muestra “flexibilidad” cuando les plantean las posibilidades de postularse para adoptar adolescentes o grupos de hermanos, algo que no suele ocurrir a nivel nacional, donde el 85% de las personas se postula para adoptar niñas y niños de menos de 3 años.

En este contexto, 360 niños, niñas y adolescentes que estaban en situación de adoptabilidad en Córdoba encontraron una nueva familia. Mientras que otros 37 iniciaron su proceso de vinculación, según datos del Poder Judicial provincial.

Nicolás y Melisa Dalmasso fue la familia que -en representación de todas las adoptivas- contó su experiencia. El matrimonio ya tenía dos hijas, cuando decidieron adoptar.

“La necesidad no pasaba por nosotros. Entendimos que la necesidad estaba en ellos, en los niños que no tenían un entorno familiar. Así llegaron Gabriela e Isabella. Necesitan abrazar, compartir una rutina familiar. Cometemos un error, creo, cuando pensamos que la necesidad es nuestra”, contó Nicolás.

Entre otras iniciativas, el Poder Judicial provincial armó una campaña para visibilizar historias de chicos de más de 12 años que esperaban por una familia

Por su lado, Melisa destacó que el “recurso más valioso es el amor, es crear un vínculo profundo. Es lo que pasó con nuestra familia, con Isa, con Gaby. El amor es lo que nos hace familia". Además, precisó que en el día a día es “darles seguridad, crear un ambiente en que pueden sentirse seguros. Han pasado tanto que cargan con heridas y traumas. Hay que ir sanando, acompañando, ayudarlos a hablar, escuchar. Acompañar desde la empatía, el consejo, la experiencia”.

En estos dos años, Córdoba impulsó dos campañas: “Abrazá sus vidas, transformá la tuya” y “Adopciones + 12”, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía. En total, 450.000 personas vieron esas compañas. Gabriela, una de las adolescentes adoptadas, que fue una de las caras de una de las campañas, señaló que “también hay que bajar los muros. Nos dan la oportunidad de ser amados, de ser escogidos. Del lado de los niños, es como desaprender y volver a empezar. Del lado de los adultos, paciencia porque se van a encontrar con esa pared que no hay que derribar a martillazos sino sacar ladrillo a ladrillo”.

“Tengo un mensaje con el que me siento muy identificada -relató Melisa-. Es el proverbio 31 de la Biblia, en el que un rey recuerda un consejo de su madre: ‘Alza la voz por aquellos que no pueden alzarla por sí mismos’. Eso es lo que quiero dejarle a la Justicia, que levante la voz por aquellos que necesitan y están pidiendo ayuda y muchas veces no son escuchados y están en lugares donde son invisibilizados. La adopción puede transformar vidas. Nosotros no somos los mismos después de Isa y de Gaby”.

Cómo se hizo la reforma

En el 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) impulsó la reforma del sistema de adopciones. No hay una ley provincial procedimental, por lo que se analizaron normas que agilizaran el trámite a la vez que se encaró una revisión de los procesos. En la tarea estuvieron involucrados operadores judiciales y personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) provincial.

El diagnóstico fue que la “falta de celeridad” y “la abundante burocracia” eran una desmotivación para quienes querían adoptar. Y, a la vez, impactaban en la cantidad de niños, niñas y adolescentes que esperan encontrar una nueva familia: 9.000 niños, niñas y adolescentes crecen en instituciones convivenciales de la Argentina, según el último censo hecho por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación.

Con los cambios introducidos se acortaron los plazos de los trámites y se ganó celeridad en el proceso. Al cumplirse los dos años de la reforma, María Marta Cáceres de Bollati, vocal del TSJ remarcó que, en este período, hubo un “incremento de los recursos técnicos especializados; la contratación de una empresa externa para el desarrollo de la plataforma virtual que posibilita la inscripción digital y la apuesta a la comunicación para visibilizar y sensibilizar" en el tema de las adopciones.

Agustina Olmedo, secretaria General del TSJ, a cargo de la Oficina de Coordinación en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar Género y Penal Juvenil, ratifica que el mayor dinamismo en el régimen se dio a partir de herramientas como las notificaciones automáticas cuando la plataforma detecta que el usuario no avanza en el proceso de inscripción.

En esos casos se le invita a continuar y se le ofrece ayuda por diferentes vías de comunicación para que pueda completar el trámite. Así, creció 60% el número de los que terminan la inscripción. Por supuesto, que todo el trámite se pueda completar de manera virtual, facilita la llegada a quienes son del interior de la provincia.

Hay que tener en cuenta que completada la inscripción, el equipo técnico tiene el primer contacto con los anotados y realiza el informe psicosocial. La devolución es siempre presencial.

Otro paso fue la inclusión de la “flexibilidad adoptiva”: 30% aceptó cambios en su idea original.

Otro paso fue la inclusión de la “flexibilidad adoptiva” en el formulario en el que se inscriben las personas interesadas en adoptar. Esta alternativa, suma la posibilidad de indicar específicamente si estarían dispuestos a adoptar a otro/s niñas, niños y adolescentes, con particularidades diferentes a las que seleccionaron en primer término.

En ese caso, deberán especificar bajo qué particularidades (edades, niños que requieren atención especial por su salud, grupos de hermanos). El 30% de las personas que completaron el formulario de inscripción seleccionaron alguna de las opciones de flexibilidad.

La adaptación de la plataforma para su utilización en teléfonos celulares y la incorporación de notificaciones por WhatsApp permiten mayor accesibilidad y una comunicación más fluida e inmediata entre los pretensos adoptantes y el equipo técnico de adopción.

"La adopción transforma", uno de los ejes de la campaña en Córdoba.

Con la creación de una Unidad de Seguimiento, bajo la órbita de la Oficina de Coordinación, se lleva un registro de todas las actuaciones: desde la comunicación de la sentencia que declara la situación de adoptabilidad de un niño, niña o adolescente, hasta su adopción definitiva.

Más información