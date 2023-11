Buscan resolver la “falta de celeridad y la abundante burocracia” de un proceso clave para que los niños, niñas y adolescentes que viven en hogares encuentren una familia rápido; también lograron aumentar los inscriptos dispuestos a ahijar grupos de hermanos, adolescentes y chicos con problemas de salud

Gabriela Origlia PARA LA NACION

CÓRDOBA.- De 140 o 150 inscriptos al año en el Registro Único de Adopciones de Córdoba (RUA), pasaron a 708 en tan solo 37 días . De todos ellos, 216 ya hicieron el curso que se les pide. El cambio, muy significativo tanto para las personas y parejas que quieren adoptar como para los niños, niñas y adolescentes que esperan formar una nueva familia, se dio gracias a la transformación del sistema, que implicó una reforma integral del Servicio de Guarda y Adopción de la provincia. Con los cambios introducidos se acortaron los plazos de los trámites y se ganó celeridad en el proceso .

Hace dos años el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) impulsó la reforma del sistema. La provincia no cuenta con una ley procedimental propia, por lo que comenzó la búsqueda de normas a tener en cuenta y la revisión de los procesos, una tarea que realizaron en conjunto los operadores judiciales y los de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) provincial.

El diagnóstico confirmó la “ falta de celeridad y la abundante burocracia ” que debían cumplir los interesados en inscribirse en el RUA. “ Todo eso era una desmotivación para los que querían adoptar y también muy malo para los niños que extendían sus estadías en instituciones u hogares de acogida ”, explica a LA NACION Agustina Olmedo, secretaria General del TSJ, a cargo de la Oficina de Coordinación en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar Género y Penal Juvenil, que lleva adelante la reforma. Por el máximo tribunal, la jueza María Marta Cáceres coordinó el proceso que contó con el asesoramiento externo de Germán Garavano, exministro de Justicia de la Nación.

A 37 días del inicio del nuevo sistema, 708 personas iniciaron el proceso de inscripción en el RUA. En cambio en todo el 2021 fueron 141 y el año pasado, 158. En lo que va del año, en la provincia de Córdoba 90 niños fueron dados en adopción y accedieron al derecho de tener una familia: 39 de 0 a 6 años; 13 de 7 a 11; nueve de 12 a 17; nueve con problemas de salud o alguna discapacidad; siete grupos de hermanos conformados por dos niños; y dos grupos conformado por tres.

Del total inscriptos de este año, 216 personas ya realizaron el curso informativo obligatorio y completaron la declaración jurada. Además, seleccionaron su disponibilidad adoptiva. Es decir las posibilidades y aptitudes que poseen los postulantes para ahijar niñas, niños y adolescentes, teniendo en cuenta sus edades, su condición de niño solo o de grupo de hermanos, la existencia de alguna enfermedad o discapacidad. Cada persona se puede anotar en más de uno.

En base a las declaraciones juradas presentadas desde la vigencia del nuevo sistema, se registró un incremento en la selección de diferentes posibilidades. Para la franja etaria de 4 a 6 años hay 119 inscriptos; para la de 7 a 11, 55; para adolescentes, 20; para chicos o adolescentes con discapacidad, 14; y para grupos de hasta 3 hermanos, 69 personas. Es alentador que 48% de los postulantes (77 personas) seleccionaron extender su disponibilidad adoptiva inicial .

Fabiana Isa, psicóloga especializada en Infancia y Adopción, subraya que la mirada debe estar puesta en “dar una respuesta a quienes han perdido a su familia de origen” por la razón que sea. “El Estado debe reparar ese derecho vulnerado a través de la adopción; el punto crucial es ese. Hay quienes tienen la adoptabilidad decretada y están a la espera de una familia, pero como son grupos de hermanos o tienen algún tema de salud, no hay postulantes para ellos. Hay que visibilizar la espera de los niños para que los adultos entiendan de qué trata la adopción”.

Los cambios en el sistema de Córdoba aparecen en un contexto en el que muchos hogares, principalmente del conurbano bonaerense, denuncian que por cierta desidia judicial, muchos chicos y chicas pasan años institucionalizados, a la espera de que una familia los adopte, tal como lo expuso una reciente investigación de LA NACION.

“La adopción es, a mi criterio, la mejor alternativa para darle a los niños que no la tuvieron la oportunidad de crecer en familia. Hay muchas circunstancias que se los impide, no solo el maltrato o la pobreza y no pueden quedar sin la oportunidad”, dice a este diario la psicóloga Julia Córdoba, magister en Salud Mental, terapeuta familiar y con 36 años de experiencia en la órbita pública. Remarca que las instituciones y las familias de acogida transitoria “tienen, en el fondo un trasfondo, que es la incertidumbre”. Subraya que todo el proceso debe estar “sostenido por equipos profesionales” para que las buenas intenciones de las normas no queden truncas por los sistemas administrativos.

Los cambios que redujeron las dilaciones

Olmedo repasa que, en abril del año pasado se aprobó el protocolo de actuación para los procesos de Niñez y Adolescencia que sistematizó y homogeneizó las pautas de trabajo para reducir las dilaciones que existían por la “escasa y dispersa” legislación procesal en la materia.

Entre otros puntos, por ejemplo, se acordó con la Senaf los modelos de informes técnicos referidos a la adopción y al cese de las medidas excepcionales que implican una separación temporal o permanente de los niños y adolescentes de su medio familiar cuando existe una grave vulneración de sus derechos (solo está en condiciones de ser adoptado los que luego de 180 días de abordaje de su grupo familiar, se agotaron y fracasaron las estrategias de fortalecimiento).

En una segunda etapa se avanzó en cambios referidos tanto a los procesos, como al mejor uso de los recursos. Por caso, se fijaron criterios para posibilitar que la recepción de ciertas audiencias sea suplantada por informes técnicos; se evitó la superposición de equipos técnicos en la elaboración de informes; se estableció un “piso mínimo” de intervenciones técnicas; se consensuaron con la Senaf los criterios de la ficha del niño que se envía a la Justicia para evitar nuevos pedidos de datos ; y se reforzó el sistema de calendarización de las audiencias a través de WhatsApp.

“Hubo cambios estructurales -reafirma Olmedo-. Antes toda la inscripción en el RUA era presencial y eso era una barrera para la gente del interior , también se pedía la documentación en papel. Ahora todo se hace en una plataforma virtual, incluso el curso obligatorio. Una vez aprobado, recién se habilita el formulario de inscripción que también fue simplificado”. La sitio es www.adopciones.justiciacordoba.gob.ar.

Una vez finalizada esa etapa, el equipo técnico tiene el primer contacto con los inscriptos y realiza el informe psico-social. “Lo pasen o no, la devolución es presencial y fundada”, añade Olmedo, quien enfatiza que todas las modificaciones se hicieron con la mirada puesta en los niños y adolescentes: “No se le pueden generar tantos abandonos, que pasen de un instituto a una familia de acogida, que esperen y esperen. Hay que darles una respuesta”.

Para entender el impacto positivo de los cambios introducidos en Córdoba sirve conocer cuántas personas y parejas estaban inscriptas en el RUA a nivel nacional hasta el 1° de octubre de 2023: exactamente 1874 mujeres, hombres y parejas anotadas para adoptar, según datos oficiales. Aumentar el número de inscriptos puede ayudar a reducir los tiempos de espera de los 9062 chicos que viven en los 605 hogares del país, según el último censo.

"Abrazá sus vidas, transformá la tuya", campaña del Poder Judicial de Córdoba para promover las adopciones en la provincia

Una campaña de sensibilización

En paralelo a la puesta en marcha del nuevo sistema, el Poder Judicial cordobés lanzó la campaña “Abrazá sus vidas, transformá la tuya”, con la que busca sensibilizar sobre la temática y contribuir al proceso cultural de ampliar las voluntades de personas dispuestas a adoptar. En especial, fomenta la inscripción en los subregistros que incluyen adolescentes, grupos de hermanos, y niñas, niños y adolescentes con alguna problemática de salud.

Julia Córdoba, quien estuvo del lado institucional y también fue convocada como experta en momentos de generación de normas, está convencida de que un equipo técnico “profesional y aggiornado” permite “defender, promocionar y ejecutar” el derecho a la adopción. “Si se hizo un cuello de botella en el sistema, rápido hay que instrumentar una estrategia más eficaz. No se puede esperar tantos años para hacer lo que debiéramos haber hecho antes”.

“Es muy difícil, después de cierto tiempo, lograr una familia que se anime al desafío de adoptar -enuncia Córdoba-. Siempre digo que no se adopta un niño, se adopta una historia. El niño adopta los valores, las mitologías, las creencias y la frustración de una familia; y una pareja adopta la historia de dolor, de desamparo del niño”.

porque de las personas anotadas para adoptar son muy pocas las que adoptarían grupos de hermanos o chicos adolescentes: el 85% de los anotados en todo el pais está dispuesto a recibir a pequeños de hasta 3 años y apenas el 5% adoptaría a chicos de 11 años para arriba. Y además el 98% de los inscriptos aceptarían solo hasta dos hermanos.

