Crece la alarma por las apuestas online: “Hay chicos de 14 años que terminan con deudas millonarias con gente pesada”

Chicos de 14 o 15 años con deudas millonarias, que creen que el problema desaparece simplemente borrando una aplicación del celular. Adolescentes que pasan noches enteras apostando partidos que se juegan del otro lado del mundo. Jóvenes que empiezan a apostar convencidos de que, si saben de fútbol o estadísticas deportivas, pueden ganar plata fácil.

Ese es parte del escenario que hoy describen especialistas en salud mental, consumos problemáticos y entornos digitales frente al crecimiento acelerado de las apuestas online entre adolescentes de la Argentina.

Las cifras encienden alarmas: seis de cada 10 jóvenes están expuestos a las apuestas online, el 16% aseguró haber apostado alguna vez y uno de cada ocho reconoció haberse endeudado por estas prácticas. Los datos son de un reciente estudio del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, realizado en 231 escuelas de 16 provincias del país, y que incluyó a más de 11.000 adolescentes de entre 13 y 18 años.

“Estamos viendo chicos muy jóvenes endeudados con gente muy pesada, creyendo que todo se soluciona borrando una aplicación del celular” , advirtió el psiquiatra Federico Pavlovsky, especialista en consumos problemáticos y adicciones.

Y subrayó que hoy existe una maquinaria digital y publicitaria especialmente diseñada para captar usuarios vulnerables. Las plataformas utilizan herramientas basadas en neurociencias y algoritmos que logran “hackear” la mente adolescente, cuyos mecanismos de autorregulación todavía están en desarrollo.

El tema fue abordado el jueves pasado durante una charla organizada por el Consejo Publicitario Argentino (CPA) en la Feria del Libro. Fue en el marco de una campaña de prevención sobre apuestas online que la entidad impulsa junto a organizaciones sociales y especialistas.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Observatorio de Cruz Roja Argentina, Unicef, Chicos.net, Faro Digital, Fundación Convivir, Scouts de Argentina y Fundación Padres, entre otras organizaciones, y busca visibilizar una problemática que especialistas describieron como cada vez más extendida, silenciosa y difícil de detectar.

La charla fue organizada por el Consejo Publicitario Argentino (CPA), en el marco de una campaña de prevención sobre apuestas online

“Nunca imaginé algo así”

Los especialistas coinciden en señalar que el fenómeno explotó especialmente después del Mundial de Qatar 2022, cuando las plataformas de apuestas multiplicaron su presencia en transmisiones deportivas, redes sociales y contenidos consumidos por adolescentes.

“Nunca imaginé algo así. Especialmente en los últimos tres años la cantidad de consultas que llegan es enorme” , sostuvo la psicóloga Débora Blanca, especialista en ludopatía y tecnoadicciones. “Los chicos están apostando en todas las ciudades del país”, agregó.

El panel reunió a especialistas en salud mental, consumos problemáticos y entornos digitales que analizaron el impacto de las apuestas online en adolescentes y jóvenes.

“El problema desbordó las estructuras de control familiares e institucionales”, subrayó Pavlovsky. También señaló que la combinación entre deporte, estadísticas, influencers y promesas de dinero rápido genera en muchos jóvenes una falsa sensación de control. “Hay una generación de chicos que siente que si sabe de fútbol o de deportes puede ganar. Ese es uno de los grandes engaños” , sostuvo.

Por su parte, Blanca explicó que muchos adolescentes llegan a las apuestas atravesados por discursos de éxito rápido y dinero fácil que circulan permanentemente en redes sociales. “Muchos chicos llegan con el sueño de hacerse millonarios”, señaló.

Según planteó, el problema no puede analizarse únicamente desde la responsabilidad individual de los jóvenes. “Cuando un chico dice ‘me envicié’, eso no puede leerse solamente como una falla personal. Hay plataformas y softwares diseñados específicamente para retener usuarios”, advirtió.

“Muchos chicos llegan con el sueño de hacerse millonarios”, advirtieron los especialistas

El rol de las billeteras virtuales

Otro de los puntos que generó preocupación fue el rol de las billeteras virtuales y la facilidad de acceso al juego online. El estudio presentado por Cruz Roja detectó que el 83% de los chicos que apuestan utiliza billeteras virtuales para hacerlo.

“Seis de cada 10 chicos no saben diferenciar una plataforma legal de una ilegal”, señaló José Scioli, director del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina. También remarcó que el 75% de los adolescentes pide mayores controles sobre las plataformas de juego.

El rol de influencers, streamers y figuras deportivas apareció como otra de las grandes preocupaciones del encuentro. “Son chicos de 10 o 12 años que se referencian en esas figuras. Por eso es tan grave” , sostuvo Marcela Czarny, directora de Chicos.net.

Según los datos compartidos durante el encuentro, el 69% de los adolescentes vinculados a apuestas online reportó ansiedad y la mitad reconoció consecuencias sobre el sueño y el aprendizaje.

El panel incluyó además el testimonio de Gonzalo Enriquez, un joven que atravesó una adicción a las apuestas deportivas online y hoy comparte su experiencia para generar conciencia sobre una problemática que muchas veces permanece invisible durante años.

“Apostando desperdiciás tu vida”, dijo durante el encuentro. “Mis amigos me salvaron”, agregó al recordar el proceso que le permitió pedir ayuda e iniciar tratamiento.

Hacia el cierre, los especialistas coincidieron en que el desafío requiere una respuesta colectiva que combine regulación, educación digital, acompañamiento familiar y mayores controles sobre la industria del juego online y la publicidad.

Más información

Si querés conocer más sobre esta problemática, podés entrar a la guía que armó Fundación LA NACION junto a especialistas en juego problemático: qué hacer, cómo prevenir y dónde encontrar ayuda