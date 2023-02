De Serrat y Kylie Minogue a Dolores Fonzi y Federico Bal: los famosos que hablaron públicamente sobre cómo transitar un tratamiento por cáncer

escuchar

“Lo importante no es lo que te ocurre, sino cómo enfrentarte a ello: cómo uno se enfrenta a las adversidades”, dijo Joan Manuel Serrat en 2004, cuando logró superar un cáncer de vejiga. “He tenido la suerte de que ha sido descubierto a tiempo, porque no tiene manifestaciones externas. Anímicamente me encuentro bien porque lo tengo asumido”, agregaba el cantautor español.

Serrat es un experto en recuperarse (lo hizo tres veces de tres cánceres) y quizás por eso eligió despedirse de los escenarios con una larga gira por España y Latinoamérica el año pasado, en un momento de plena vitalidad. “No me voy porque me encuentre mal, esté desanimado o me aburra; me voy porque no quiero que sea otro quien decida por mí, ni una enfermedad, ni una pandemia”, dijo en una entrevista reciente.

El tiempo es clave: “Parece una frase hecha pero vuelvo a decirlo con respecto a todo: el tiempo que le dedicás a tu cuerpo, a tu trabajo, a tu familia, a tu amor; el tiempo que le dedicás a la salud y a los estudios clínicos”, dijo Dolores Fonzi, que en 2019 se recuperó de cáncer de mama . “Yo era un desastre hasta que me diagnosticaron la enfermedad y me sané por detectarla a tiempo”.

En sus redes, Fonzi contó lo que había transitado, pero dejó en claro que no todos pueden poner en palabras lo que les pasa: “Lo cuento porque sé que puedo ayudar pero también entiendo más que nunca que una habla cuando puede, no cuando se espera que hable”, publicó en Twitter.

El 8 de Abril me diagnosticaron Cáncer de Mama. El 8 de Mayo después de someterme a una mastectomía me declararon curada. Lo cuento porque sé que puedo ayudar pero también entiendo más que nunca que una habla cuando puede, no cuando se espera que hable. — Loles (@FonziDolores) May 10, 2019

Transcurren seis meses, en promedio, desde que una persona empieza a tener síntomas hasta que recibe el diagnóstico de cáncer. Además, hay una brecha de dos meses entre quienes tienen o no prepaga. Apenas 12 de cada 100 pacientes se enteran de su enfermedad antes de que comience a manifestarse. Los datos son de un estudio hecho en 2021 por IPSOS Healthcare Cono Sur para All.Can Argentina en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Algunos números de la enfermedad: en la Argentina se producen cada año más de 129.000 casos nuevos de cáncer, según estadísticas del año de 2020 del Ministerio de Salud de la Nación. En nuestro país, el cáncer está expandido más de lo que nos gustaría: hay 218 casos cada 100.000 habitantes, una incidencia media-alta. El cáncer de mama es el primero, con más de 21.000 casos al año, lo que representa el 17% de todos los tumores malignos y casi un tercio de los cánceres femeninos. El cáncer colorrectal en ambos sexos presentó 15.692 casos anuales, el 13% del total de tumores malignos. En varones los cánceres más comunes son el colorrectal, el de próstata, pulmón, riñón y vejiga.

“El cáncer cambió muchas cosas para siempre y luego algunas cosas no cambiaron en absoluto”, dijo la cantante pop Kylie Minogue, que en 2005 recibió un diagnóstico de cáncer de mama estando en plena gira. “ Mi enfermedad me apasionó aún más por todas las personas y todas las cosas que amo ”.

Jane Fonda superó el cáncer varias veces: el último fue un cáncer de labio en 2018, antes un cáncer de mama en 2010 y melanomas (tumores de piel). En 2003, Robert de Niro fue diagnosticado con un cáncer de próstata pero la rapidez del hallazgo le permitió vencer la enfermedad. A Michael Douglas le detectaron un cáncer de garganta en la etapa 4. La quimioterapia y la radioterapia le hicieron perder 20 kilos, pero se recuperó.

Kylie Minogue, que en 2005 recibió un diagnóstico de cáncer de mama estando en plena gira dijo que la enfermedad la apasionó aún más por todas las personas y cosas que ama AFP PHOTO/Peter PARKS - Archivo

En Estados Unidos la incidencia es muy grande: de una u otra manera, el cáncer afecta a una de cada tres personas, según la American Cancer Society (ACS). “Todos estamos compuestos de billones de células que a través del transcurso de nuestras vidas crecen y se reproducen”, se lee en una presentación de la ACS.

Cuando una célula presenta alguna anomalía o ha envejecido, por lo general muere. El cáncer surge cuando algo sale mal en este proceso, ocasionando que las células anormales se reproduzcan y las viejas no mueran. Las células cancerosas se reproducen de forma descontrolada y eventualmente pueden superar en número a las células sanas, esto hace que al cuerpo le resulte difícil funcionar de la manera que debería hacerlo.

“El cuerpo me estaba diciendo algo, y yo no lo quería ver”, dijo Federico Bal en una conversación con Facundo Arana, que forma parte de Vivir con Cáncer, una campaña con historias de vida atravesadas por esta enfermedad. Bal tuvo cáncer de colon en el año 2020, entre marzo y julio.

Facundo Arana, su interlocutor, sabía de qué hablaban. Siendo un adolescente, él mismo padeció un linfoma de Hodgkin combinado. “Lo que pasa es que a mí me fue muy bien con el tratamiento”, dijo Arana. “Mi cuerpo respondió bien, mi vieja me llevó volando al médico. Yo vivía en la ciudad de Buenos Aires, entonces estaba muy cerca de Fundaleu. Y el doctor Santiago Pavlovsky me atendió, como a todos, como si fuera su propio hijo. Me atendieron médicos absolutamente maravillosos. La medicina le pelea de igual a igual al cáncer y todos los pacientes tienen muchas posibilidades de sobrevida. Yo soy una prueba viviente de eso”.

El 4 de febrero de 2021, Bal escribió en Twitter: “Hoy, en el Día Mundial del Cáncer, solo paso para abrazar a los que lo ganaron, a los que la están luchando, y a los que se cuidan y se hacen estudios. Un estudio a tiempo te salva la vida. Escucha a tu cuerpo, confía en la medicina, y siempre visualízate SANO”.

Hoy, en el día mundial del cancer, solo paso para abrazar a los que lo ganaron, a los que la están luchando, y a los que se cuidan y se hacen estudios. Un estudio a tiempo te salva la vida. Escucha a tu cuerpo, confía en la medicina, y siempre, pero siempre, visualízate SANO. — Federico Bal (@balfederico) February 4, 2021

Hay una cifra poco conocida y muy sorprendente: por cada 18 personas adultas, una tuvo cáncer y se curó . Más de la mitad de los pacientes con cáncer se recupera y en algunos cánceres, entre el 70% y el 90% de las personas lo logran. Así, alrededor de 65.000 personas superan al cáncer cada año en nuestro país y el 80% de los cánceres en niños logra curarse con un diagnóstico temprano y tratamientos indicados.

“Se está mejorando en el diagnóstico, cada vez se le está dando más importancia a la detección temprana”, dijo a Télam en 2020 Alfredo d’ Ortencio, director del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo. “Estamos mejor porque hay más conciencia de la enfermedad y hay nuevos aparatos para los diagnósticos. La clave es agarrarlo precozmente porque podés operar y tener mejores resultados”.

“Es importante saber que hay nuevos tratamientos”, dijo por su parte Marcela Alonso, encargada del área social de Fundavita, a RED/ACCIÓN. “Que hay muchas herramientas para decir: ‘Esto no me va a ganar’. Y que no se está solo, sino que hay personas que apoyan. Y distintas organizaciones (municipios, hospitales, terapeutas y organizaciones de la sociedad civil como nosotras) que trabajando en red dan una gran ayuda”.

El cáncer se puede propagar del lugar en el que surgió a otras partes del cuerpo, informa la ACS. Cuando las células cancerosas se desprenden de un tumor, pueden viajar a través del torrente sanguíneo o el sistema linfático. La mayoría de las células cancerosas que salieron del sitio primario perecen o son combatidas antes de que puedan desarrollarse en otro sitio. Pero es posible que un par de estas células se asienten en un lugar y formen nuevos tumores. Esto se llama metástasis.

Para el entrenador Miguel Ángel Russo, una de las claves de su sanación resultó lo que significa para él su trabajo: "No es que el fútbol fuera mi terapia: el fútbol es mi vida" Pool ARGRA

En el mundo del fútbol, varios jugadores superaron el cáncer: entre ellos, Germán Burgos, Carlos Roa y Jonás Gutiérrez.

En 2020, el entrenador Miguel Ángel Russo habló con La Nación sobre el cáncer de próstata que padeció, y cómo lo superó: “Mi médico dice que una de las claves de mi sanación resultó lo que significa el trabajo para mí. Pero no es que el fútbol fuera mi terapia: el fútbol es mi vida”.

Cuando el médico le dijo que tenía cáncer de próstata, Russo —actual DT de Rosario Central— habló con Serrat, a quien se refiere como “mi gran ídolo”. Serrat le dijo: “Yo me operé hace 14 años de esto, en la época de las cavernas. Pero ahora es otra historia: vas a estar bien”.

En ese proceso, no fue menor el apoyo del club donde estaba trabajando, Millonarios de Bogotá, Colombia. “Encontré una gran ayuda en la directiva de Millonarios”, recordó Russo. “Primero, la privacidad. Y después porque me renovaron el contrato enseguida por dos años más, acompañándome en el proceso, tanto en el inicio como en el desarrollo, que es lo más importante”. Y, como había diagnosticado Serrat, Russo estuvo bien. Ahora el entrenador es uno entre 18.

