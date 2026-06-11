El actor Tyler Mane anunció que padece cáncer de mama: “Malas noticias”

Tyler Mane, el actor canadiense conocido por interpretar al villano Dientes de Sable en la saga cinematográfica X-Men, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. A los 59 años, el también exluchador profesional anunció que fue diagnosticado de cáncer de mama.

La noticia fue compartida por el intérprete a través de Instagram en un conmovedor video en el que habla de su experiencia con una enfermedad que afecta mayoritariamente a las mujeres, siendo solo alrededor de un 1% el total de casos detectados en hombres.

Tyler Mane en Deadpool Archivo

“Tengo malas noticias: hoy empiezo quimioterapia. Uno de cada 750 hombres será diagnosticado con cáncer de mama a lo largo de su vida y yo soy uno de ellos”, expresó el artista, conocido por sus papeles en Deadpool y Wolverine y X-Men.

Mane explicó que durante las primeras semanas posteriores al diagnóstico eligió guardar silencio porque le costó hablar de una patología principalmente asociada a las mujeres. “Mi primera reacción fue mantenerlo en secreto. Para ser sincero, es un poco vergonzoso”, confesó.

Sin embargo, comprendió que precisamente ese silencio es uno de los principales obstáculos para la detección temprana. “Luego descubrí que los hombres tienen más probabilidades de ser diagnosticados en etapas avanzadas precisamente porque no se habla del tema”, señaló. Y agregó: “De hecho, todos mis médicos lo desestimaron y solo gracias a que mi esposa me animó a que me extirparan el bulto logré detectarlo a tiempo”.

El actor anunció que estaba por iniciar el tratamiento de quimioterapia

El actor considera que hacer público su caso puede ayudar a otras personas en la detección precoz; por ello decidió utilizar la visibilidad que obtuvo gracias a su paso por Hollywood para generar conciencia sobre la enfermedad.

“Empecemos a hablar de esto: uno de cada 755 hombres será diagnosticado con cáncer de mama a lo largo de su vida y, si se detecta a tiempo, es muy tratable. Es hora de prestarle atención”, escribió junto al video. La publicación generó numerosas reacciones entre sus fans y colegas, que le enviaron mensajes de apoyo y agradecieron su gesto.

Al día siguiente, Mane compartió en otros posteos una actualización sobre su estado de salud. Durante la segunda jornada de tratamiento, apareció visiblemente emocionado al referirse a la enorme cantidad de mensajes recibidos. “Primero que nada, quiero agradecerles por todo el amor y el apoyo. Esto me conmovió mucho y me hizo llorar”, expresó con lágrimas en los ojos.

El artista explicó, además, algunos detalles del tratamiento que está siguiendo y dijo que toma una medicación habitual que se utiliza en determinados tipos de cáncer de mama. “Estoy tomando bloqueadores de estrógenos, pero evidentemente no son suficientes porque sigo llorando con todos los comentarios”, bromeó.

También reveló que debe recibir una combinación de esteroides antes, durante y después de cada sesión de quimioterapia y relató una situación inesperada que le ocurrió tras comenzar el tratamiento. “Es una locura. Salí de la quimio y mi problema en el tendón de la corva se había solucionado”, dijo.

El intérprete se muestra activo y cuenta que su objetivo es continuar entrenando: realiza flexiones de brazos y otros ejercicios de movilidad. A la rutina también le sumó saltos sobre las puntas de los pies cada mañana, un ejercicio que, según explicó, busca estimular el funcionamiento de los ganglios linfáticos. En relación a ello, precisó que los médicos le extirparon tres ganglios para determinar si la enfermedad se había propagado, pero los resultados fueron positivos. “No encontraron nada, gracias a Dios”.

El actor también aseguró que continuará compartiendo con sus seguidores cada etapa del proceso. “Los mantendré informados de cómo va todo esto”, mencionó. Los efectos secundarios, según dijo, han sido menores por el momento. “Segundo día de quimio; hasta ahora, el único efecto secundario que tengo es una marca roja enorme donde estaba la aguja, supongo que por donde me estuvieron bombeando los químicos”, detalló.

También se refirió a una de las consecuencias más frecuentes de la quimioterapia: la caída del cabello. Sin perder el sentido del humor, recordó: “Me preparé para perder el cabello hace mucho tiempo afeitándome la cabeza, dijeron que podría perder algo de vello facial, pero espero que eso no pase”, comentó. Finalmente, cerró su mensaje con palabras de agradecimiento y optimismo: “Paz, cuídense. Yo puedo con esto. A la mierda el cáncer”.