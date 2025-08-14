Día del Niño: 31 chicos que esperan ser adoptados escribieron una carta contando sus sueños

Una familia que los ame y que los cuide: eso es lo que niñas, niños y adolescentes que viven en hogares de Argentina esperan con ilusión en este Día de la Niñez. Muchos sueñan hace varios años con el día en que una familia los adopte. En general, esa es la situación de quienes tienen más de seis años, son varios hermanos o presentan algún problema de salud o discapacidad.

Desde hace cinco años, en el Día de la Niñez LA NACION dedica su sección de Carta de Lectores a difundir cartas de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en convocatorias públicas de adopción. Son un llamado abierto a la comunidad: toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, puede hacerlo. No hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.

La persona o pareja que considere que puede darles el amor y el cuidado que necesitan, puede postularse y ser evaluada, sin importar que esté o no inscripta en un registro de adopción. Para hacerlo, deben escribir al mail de los registros indicados al final de cada carta, con el número de referencia.

¡Los sueños se cumplen!

A menudo me imagino a la familia de mis sueños y la dibujo porque confío en que algún día se volverá realidad

Me llamo Guillermina y tengo 12 años. Voy a sexto grado de una escuela primaria en Buenos Aires y me encanta. Soy muy inteligente y disfruto estudiar y hacer la tarea. En mi tiempo libre patino, hago peinados, leo libros y armo rompecabezas, pero lo que más amo en el mundo es dibujar. No soy la mejor, pero practico mucho y me encantaría poder ir a un taller en el que me enseñen a hacerlo mejor. A menudo, imagino cómo sería la familia de mis sueños y la dibujo. Siempre tiene sí o sí una mamá, a veces también un papá. Me veo junto a ellos aprendiendo a cocinar, haciendo las compras y mirando películas. Al menos, ese es mi sueño. ¡Creo profundamente en que los sueños se cumplen!

Aunque no sea la mejor, me encanta patinar y dibujar

Guillermina

Correo: regcentraladopcion@scba.gov.ar

Referencia: 26274

Hincha de River

¡Hola! Soy Lucio, tengo 10 años y vivo en Corrientes. Tengo un diagnóstico de trastorno expresivo del lenguaje, pero después de mucho trabajo y esfuerzo hoy puedo charlar y conversar con mis amigos y con los adultos. Vivo en Corrientes y me gusta salir al parque, correr, jugar y pasar un lindo rato. También amo los deportes. Juego en un equipo de básquet en el que me divierto mucho y ¡obvio soy hincha de River! Bailar y reirme son otras dos cosas que me divierten muchísimo. Tengo hermanos con los que me llevo muy bien. Nos vemos en los cumpleaños, los fines de semana y también comparto momentos con sus familias, que siempre me incluyen. Me gustaría tener una familia que me acompañe, me apoye y me quiera mucho, y que me ayude a seguir teniendo contacto con mis hermanos porque ellos son muy importantes para mí.

Lucio

Correo: jfamilianya2-goya@juscorrientes.gov.ar

Referencia: Expediente 46026/23

Inquieta y curiosa

Mi nombre es Abigail y tengo 11 años. Los que me conocen saben que soy inquieta y curiosa. Un dato sobre mí es que me encantan los deportes. Mis favoritos son bochas y natación. Lo que más quiero es una familia. Con hijos, sin hijos, con mascotas, sin mascotas, de Río Negro (como yo) o de cualquier otra provincia del país. Eso sí, que sea una familia que me de mucho amor y contención y que me acompañe a mis tratamientos de rehabilitación y controles médicos.

Abigail

Correo: adopcionlb@gmail.com

Referencia: Abigail de 11 años

Músico y DJ

Soy Fer, tengo 13 años y lo que más me gusta es la música. Soy fanático del DJ Fer Palacios y estoy todo el día mezclando música como él. Lo disfruto mucho. También toco el bajo, aunque me encantaría aprender a tocar el teclado. El deporte es otra de mis pasiones. Practico rugby y voy a talleres de carpintería. Salgo con mis amigos y aprendí a moverme solo en el transporte público por donde vivo, en Corrientes. Me encantaría tener una familia con un papá y una mamá, solo una mamá o solo un papá. Me da lo mismo. Eso sí, amaría que les gusten los deportes e ir a pescar como a mí, para poder hacerlo juntos.

Me encanta hacer deporte, juego al rugby y sueño con ser DJ

Fer

Correo: jfamilianya5-capital@juscorrientes.gov.ar

Referencia: Expte. MEX N° 10599/18

Patinadora estrella

¡Hola! Soy una chica de 17 años y amo todo lo que tiene que ver con expresarme, más que nada artísticamente, con el cuerpo. Por eso, la música, el baile y el patinaje artístico son algunas de mis actividades favoritas. También me gusta charlar y compartir opiniones. Necesito algunos apoyos terapéuticos, así que voy a un centro de formación integral en CABA, donde vivo, para seguir aprendiendo y ser cada vez más autónoma. Busco a una familia que me respete y me dé atención, dedicación, contención, y, sobre todo, mucho amor.

Una adolescente de 17 años

Correo: convocatoriaspublicas@buenosaires.gob.ar

Referencia: 0064 – CABA

Amante de la radio

¡Hola! Mi nombre empieza con F y mi deseo es tener una familia, igual que mis hermanos. Soy un chico de 17 años y me encanta escuchar radio. Mi favorita es la Coope 102.7, la pongo siempre que puedo. En la escuela tengo compañeros y amigos y es el lugar en el que me siento bien. Soy amistoso y alegre, me gusta hablar con las personas y disfruto mucho de la compañía y de las charlas en las que puedo contar experiencias y decir lo que siento. También disfruto mucho de los encuentros con mis hermanos, con quienes comparto sus logros, sus alegrías y los momentos importantes de sus vidas. Tengo certificado de discapacidad y, gracias a las terapias, a lo largo de mi vida fui desarrollando habilidades y autonomía que mejoraron mi calidad de vida. Busco a una familia que me quiera, que estimule mis avances y que acompañe mis procesos madurativos. Una familia que me contenga cuando me frustro y que esté allí para darme un abrazo cuando lo necesito.

F...

Correo: rpamendoza@jus.mendoza.gov.ar

Referencia: Expte 1545/2020 GEJUAF Las Heras

Una aventurera que sueña ver cine

En este dibujo me pinté junto a la mamá que me gustaría tener

Mi nombre es Renata y tengo 12 años. Al principio puedo parecer un poco tímida, pero una vez que agarro confianza me pongo muy cariñosa. Soy muy activa y aventurera, me encanta jugar al aire libre, andar en bici y pasear por la plaza. También amo salir a tomar un helado o a comer unas papas fritas. Soy de Buenos Aires y mi sueño más grande es tener una familia. Si es con mascotas –un perro y varios conejos–, mejor. Aunque me encanta hacer pulseras, cerámica y pintar con lápices, lo que más me gustaría hacer con mi familia es ir al cine. Nunca fui y muero de ganas de hacerlo.

Renata

Correo: juzfam2-smi@jusbuenosaires.gov.ar

Referencia: 27342

Futura psicóloga

¡Hola! Soy Victoria, tengo 16 años y vivo en la ciudad de Corrientes. Estoy cursando el primer año de la escuela secundaria. Me gusta mucho hacer la tarea y en mis tiempos libres disfruto leer. ¡Me encanta el deporte! De hecho, practico fútbol y vóley. Busco una familia compuesta por un papá y una mamá que me den mucho amor y que me dejen seguir viéndome con mis hermanitos, con quienes tengo visitas periódicas. En el futuro quiero ser psicóloga o trabajadora social porque mi deseo es ayudar a otros adolescentes a cambiar las situaciones en las que viven

Victoria

Correo: jfamilianya2-goya@juscorrientes.gov.ar

Referencia: Expediente 46026/23

Fanático de las manualidades

¡Hola! No puedo contarles mi nombre pero sí que soy un niño de 9 años y que mi deseo es tener una familia. Me encanta hacer manualidades y actividades al aire libre, más que nada jugar al fútbol. Soy de Córdoba, me arreglo solito en mis hábitos cotidianos y sigo aprendiendo a expresar mis emociones. Eso sí, necesito un poco de ayuda cuando se trata de enseñarme y de aprender. Tengo el Certificado Único de Discapacidad y me ayudan un montón tanto mis docentes de apoyo a la integración escolar como mis terapias, tratamientos y apoyos (psicológicos, psicopedagógicos, psicomotrices y psicofarmacológicos). Me encantaría tener una familia amorosa que me contenga y me acompañe en mi desarrollo.

Un niño de 9 años

Correo: convocatoriasadopcion@justiciacordoba.gob.ar

Referencia: Nro. 03/24

Contacto físico

No puedo decirles mi nombre pero sí contarles que soy un niño muy alegre que tiene 13 años y que vivo en la Ciudad de Buenos Aires. Me gusta mucho la música y escuchar cuentos e historias. También disfruto ir al teatro, al circo o a ver obras de títeres. Soy tranquilo y afectuoso y me encanta el contacto físico de las personas significativas de mi vida, porque me da seguridad y me hace sentir bien. Necesito el acompañamiento de un adulto y espacios terapéuticos de apoyo en mi día a día. Voy a una escuela de educación especial de la que me encanta formar parte. Busco a una familia que me acompañe, me apoye, me quiera mucho y me dé ese contacto físico que tanto necesito.

Un niño de 13 años

Correo: convocatoriaspublicas@buenosaires.gob.ar

Referencia: 0003 – CABA

Vacaciones en familia

¡Hola! Tengo 14 años y soy un chico muy auténtico, me gusta ser yo mismo. Además de ir a la escuela, voy a clases de fútbol y a un taller de carpintería. Vivo en Mendoza y en el futuro me gustaría ser militar. Busco a una familia que me acompañe en mi entusiasmo y ganas de descubrir el mundo y de tener nuevas experiencias. Mi gran sueño es disfrutar de unas lindas vacaciones juntos, en familia.

Un adolescente de 14 años

Correo: rpamendoza@jus.mendoza.gov.ar

Referencia: EXPTE 115503/2024 GEJUAF Las Heras

Dos hermanas muy unidas

Soñamos con que una familia nos adopte a las dos juntas

Somos Karol y Stephanie, dos hermanas de 11 y 12 años. Yo, Stephanie, soy la mayor. Me encanta pasar las tardes con mis amigas del colegio, charlando. También amo dibujar, pintar, leer y contar historias. Yo, Karol, soy la menor. Los que me conocen dicen que soy cariñosa y extrovertida. Me gusta mucho cantar, bailar y maquillarme con mis amigas. En el colegio, mi momento favorito es ir al taller de huerta. Somos de Buenos Aires y buscamos a una familia que nos adopte a las dos juntas, que nos de amor y contención y que nos acompañe en nuestras terapias y tratamientos. Soñamos con vivir los cuatros juntos en una casa con pileta.

Nos gustaría vivir en familia en una casa que tenga piscina

Karol y Stephanie

Correo: juzfam2-zc@jusbuenosaires.gov.ar

Referencia: 3000-34314

Chico explorador

¡Hola! No puedo decirles mi nombre pero sí contarles que tengo 13 años y voy a la escuela secundaria. Gracias a mi docente de apoyo cada día me adapto un poquito más al horario y a estar en el aula. Tengo el Certificado Único de Discapacidad y me encantaría que una familia me acompañe a mis tratamientos y controles médicos. Disfruto un montón jugar al aire libre y salir a pasear para explorar y conocer nuevos lugares. Mi deporte favorito es el fútbol y voy a una escuela en la que me enseñan a jugar cada día mejor y me divierto mucho.

Un adolescente de 13 años

Correo: convocatoriasadopcion@justiciacordoba.gob.ar

Referencia: Nro. A 01/25

Una mamá buena

Tengo 14 años y me llamo Clari. Vivo en Chaco y mi mayor sueño es tener una mamá buena. Voy a una escuela especial y también a talleres de cocina, carpintería y manualidades. Deseo ser parte de una familia que me dé amor, apoyo y sostén.

Clari

Correo: juzfamilia1.sp@justiciachaco.gov.ar

Referencia: Expediente Nº 594/20S

Una experiencia positiva

¡Hola! Soy un adolescente de La Pampa, tengo 15 años y en este momento, lo que más quiero es una familia, una comprometida, que me de mucho afecto y que me proteja. También que me acompañe, permita desarrollarme y que me potencie todos los días. Que me acepte a mí como soy y a mi historia de origen. Y por sobre todo, que me permita disfrutar del proceso de adoptarme y que sea una experiencia positiva para todos.

Un adolescente de 15 años

Correo: rualapampa@hotmail.com

Referencia: Expediente 138441

Amante de las estrellas

Soy Star y tengo 9 años. Voy a talleres de arte, estudio inglés, me encanta la informática y practico natación. Tengo un diagnóstico de TEA, soy independiente en la mayoría de mis tareas y socializo bien. Voy a una escuela acá en Corrientes en la que me ayudan y me acompañan. Me encanta ver las estrellas, las amo. Mi gran deseo es tener una familia que me cuide mucho y que me deje mantener mi vínculo con mi hermanita de 10 años que vive en la ciudad de Corrientes, como yo.

Nadar es una de mis actividades favoritas

Star

Correo: jfamilianya5-capital@juscorrientes.gov.ar

Referencia: Expte. N° 255413/24

Busco mucho amor

Me llamo Federico y tengo 13 años. Vivo en un hogar de la provincia de Buenos Aires y busco a una familia que además de mucho amor y cuidado me dé fortaleza. Hago varios tratamientos de kinesiología, terapia ocupacional, psicología y psicopedagogía y me encantaría que una familia me acompañe a todos ellos.

Federico

Correo: juzfam4-lm@jusbuenosaires.gov.ar

Referencia: 26929

Mi mayor deseo

¡Hola! Mi nombre es María, tengo 16 años y sueño profundamente con tener un hogar. Mi mayor anhelo y esperanza es imaginar mi futuro con una familia que me cobije, cuide y quiera tal como soy. Algunas de las actividades que más disfruto son escuchar música y cantar, porque me ayuda a calmarme y a expresar mis emociones. También me gusta escribir sobre mis ideas y sentimientos. Estar al aire libre me da mucha tranquilidad y hace que me conecte con mi entorno. Me entusiasma cocinar, soy ordenada y me encanta cuando me felicitan por mis logros porque me da seguridad y confianza para proyectar mi futuro. Vivo en Corrientes y hace mucho tiempo que el mayor de mis deseos es integrarme a una familia paciente, cariñosa, comprensiva y que valore mi historia. Amaría compartir momentos cotidianos, celebrar momentos o fechas especiales y dar y recibir afecto. Quisiera sentirme parte de un hogar y día a día construir el lazo afectivo que siempre soñé.

María

Correo: jfamilianya2-goya@juscorrientes.gov.ar

Referencia: Expediente PXG 39156/22

Violinista, modista y apasionada

Soy Juli, tengo 14 años, vivo en Chaco y voy a una escuela técnica. Amo el arte, el diseño y la decoración. Tomé clases de violín, y disfruto mucho patinar y confeccionar mi propia ropa. Deseo profundamente vivir en familia. Necesito a una que me brinde amor y contención, que me proteja y que me aliente a desarrollar mis talentos y pasiones.

Julieta

Correo: juzfamilia1.jjc@justiciachaco.gov.ar

Referencia: Expediente Nº 2892/2024-6-M

Futura peluquera

Cuando sea grande, me encantaría tener mi propio salón de belleza

Hola, me llamo Nuria y tengo 14 años. Voy a segundo año de la escuela secundaria en Virrey del Pino. Vivo en un hogar en Buenos Aires con otras nenas, algunas más chiquitas y otras más grandes que yo. Tengo muchas ganas de tener una familia con una mamá, un papá y un perrito. Eso sí, quiero que sepan que tengo hermanos a los que quiero mucho y que amo verlos siempre. Me gusta hacer collages de fotos, andar en patines y mirar películas de terror o de comedia. Las comidas que más disfruto son la ensalada de lechuga y tomate, los fideos con tuco y las milanesas a la napolitana, y mis postres preferidos son la ensalada de frutas y el helado. Cuando sea más grande, me encantaría estudiar peluquería y tener mi propio salón de belleza.

Nuria

Correo: juzfam8-lm@jusbuenosaires.gov.ar

Referencia: 27675-2021

Amante del campo y los animales

¡Hola! Soy un chico de 14 años muy tranquilo y cariñoso. Me gustan los espacios verdes, el campo y los animales. Tengo el certificado de discapacidad y voy a una escuela especial. Disfruta mucho de hacer ejercicio, bailar y escuchar música. También voy a talleres de arte en los que me divierto mucho haciendo manualidades con papel. Me sale expresar lo que quiero y siento y me dicen que soy simpático. Vivo en Mendoza y busco a una familia que me haga sentir querido y respetado y que me deje mantener el vínculo con mi hermano.

Un adolescente de 14 años

Correo: rpamendoza@jus.mendoza.gov.ar

Referencia: EXPTE 48311/17 GEJUAF San Martín

Leer y escribir

Mi nombre no se los puedo decir, pero les cuento que soy una niña cordobesa y que tengo 12 años. Me encanta hacer actividades al aire libre, dibujar y amaría poder cuidar a una mascota. Hace ya cuatro años que vivo en diferentes hogares, pero mi deseo es instalarme en una casa con un papá y una mamá a quienes pueda llamar familia. Tengo el Certificado Único de Discapacidad y voy a sexto grado de la escuela primaria junto con un acompañante terapéutico. Soy curiosa y muy cariñosa y estoy aprendiendo a leer y a escribir. Me encantaría que una familia amorosa me acompañe en ese proceso.

Niña de 12 años

Correo: convocatoriasadopcion@justiciacordoba.gob.ar

Referencia: Nro. 001/24

Ser hermano mayor

Mi nombre es Ramiro y tengo 14 años. Vivo en Chaco, en donde voy a la escuela y a clases de panadería. También me encantaría empezar boxeo. Me gusta pasar tiempo con adultos y hacer actividades recreativas. Hago un tratamiento psicológico y psiquiátrico y tengo retraso madurativo. Una familia que me cuide, me contenga y estimule mi autoestima me ayudaría muchísimo a evolucionar mejor. Sueño con una familia que esté conformada por una mamá y un papá y me encantaría tener hermanitos más chicos y convertirme en su hermano mayor.

Ramiro

Correo: juzfamilia1.rcia@justiciachaco.gov.ar

Referencia: Expediente Nº3352/17

Entusiasta del circo

¡Hola! Tengo 16 años y soy un adolescente en busca de una familia. Me encanta compartir tiempo y hacer actividades con los demás, en especial si implica tomar mates. La gente dice que soy alegre y sociable y voy a un taller de circo que me entusiasma un montón. Todas las mañanas voy a la escuela y también a diferentes espacios terapéuticos que me hacen muy bien. Vivo en un hogar en CABA en el que me gusta compartir juegos de mesa, videojuegos, y mirar series y películas. Sueño con una familia amorosa que me cuide y me acompañe en mi crecimiento.

Un adolescente de 16 años

Correo: convocatoriaspublicas@buenosaires.gob.ar

Referencia: 0053 – CABA

Cantante y bailarín

Como en la foto, casi siempre estoy pintando

Me llamo Facundo y tengo 13 años. Por mi discapacidad intelectual moderada voy a un colegio especial. Me encanta ir porque charlo y juego con los demás chicos. También hago tratamientos neurológicos. Amo bailar, cantar y mirar dibujos animados. Vivo en Corrientes y mi sueño es tener una familia que me dé mucho amor y contención.

Facundo

Correo: juzgadofnya5corrientescapital@gmail.com

Referencia: Expte. MEX N° 10599/18

Fanático de las plazas

¡Hola! No puedo decirles mi nombre pero sí darles una pista: empieza con U. Soy un niño de 11 años y uno de mis planes favoritos es ir a la plaza. Es una salida que me hace muy bien, pero necesito que alguien me acompañe. Voy todo el día a una escuela especial acá en Mendoza y de a poco voy progresando y adquiriendo nuevos hábitos. Me gusta jugar, moverme y tengo otros hermanos. Busco a una familia que cada día me brinde el apoyo y el cariño necesario para seguir creciendo y desarrollándome y que esté conmigo para celebrar cada avance y progreso.

U...

Correo: rpamendoza@jus.mendoza.gov.ar

Referencia: EXPTE 1406/2019 // GEJUAF Maipú

Amante de la música

Soy Alejandra, tengo 14 años y estoy viviendo en un hogar en Río Negro. Voy a la secundaria y saco buenas notas. Soy sociable, muy agradable y disfruto mucho de la música. Estoy buscando una familia que me dé mucho afecto, apoyo y contención, y que me acompañe en mi crecimiento.

Alejandra

Correo: adopcionlb@gmail.com

Referencia: Alejandra de 14 años

Mantener contacto con mis hermanos

Me llamo Delfi y tengo 12 años. Vivo en Chaco y voy a primer año del secundario. Me encanta ir a la escuela, es un lugar en el que disfruto y que me motiva un montón. También disfruto escuchar música, pintar, bailar, hacer gimnasia y estar al aire libre. Sueño con una familia conformada por solo una mamá o una mamá y un papá, sin hijos. Es muy importante para mí que me dejen mantenerme en contacto con mi hermano mayor y mi hermana menor, a quienes quiero mucho.

Delfina

Correo: juzfamilia1.sp@justiciachaco.gov.ar

Referencia: Expediente Nº 2197/23

Un collage

Recorté imágenes que me representan a mí y a la familia con la que sueño

Mi nombre empieza con J y soy una chica de 13 años que vive en Mendoza. Para presentarme hice un collage, pero igual les cuento un poco de mí. Amo los recreos y mi materia favorita en la escuela es artes visuales. Me fascina ir al cine a ver películas de terror y me encanta la comida chatarra. Los gatos no me hacen muy bien, pero amo a los perros. Deseo encontrar a una familia que quiera pasar tiempo conmigo, darme mucho afecto y acompañarme en mi crecimiento.

J...

Correo: rpamendoza@jus.mendoza.gov.ar

Referencia: EXPTE 31211/2022 GEJUAF Las Heras

Vivir en familia

Me llamo Kai, tengo 9 años y estoy cursando cuarto grado de la escuela primaria, en la que recibo apoyo de una maestra particular y una psicóloga con la que me llevo muy bien y a la que siempre le hago caso. Soy de Corrientes y hace poco me diagnosticaron trastorno de la conducta severo así que estoy haciendo un tratamiento. Los fines de semana y feriados hago salidas que me divierten mucho con una familia recreativa. Estoy viviendo en una institución hace tres años y eso me pesa mucho. Quiero y necesito vivir con una familia que me ame, me tenga paciencia y me deje seguir hablando con mis hermanitos por videollamada.

Kai

Correo: jfamilianya2-goya@juscorrientes.gov.ar

Referencia: Expediente 48315/3

Dulce y cariñoso

¡Hola! Soy un niño de 5 años muy dulce y cariñoso que vive en Córdoba. Me gustan los ambientes tranquilos pero me llaman mucho la atención los objetos que hacen ruido, como los instrumentos musicales. También me encanta jugar al aire libre, el agua y los espacios abiertos. Voy al jardín acompañado por una maestra de apoyo y tengo el Certificado Único de Discapacidad. Todavía no hablo, pero sí me comunico e interactúo mediante gestos. Busco a una familia que me reciba y me cuide con mucho amor.

Un niño de 5 años

Correo: convocatoriasadopcion@justiciacordoba.gob.ar

Referencia: Nro. 005/24

Estas cartas fueron escritas por las chicas y los chicos; y en algunos casos, redactadas en colaboración con los equipos que velan por sus derechos. Los nombres fueron cambiados para preservar su identidad. Para conocer más historias, se puede ingresar a la serie de notas sobre adopción.