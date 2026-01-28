Es ingeniero y organiza viajes con los albañiles de su constructora: “Me incomoda irme de vacaciones sabiendo que ellos no pueden”

La primera vez que Hugo Acito se fue de vacaciones fue al terminar la primaria. Su familia no podía pagarle el viaje de egresados, pero gracias a la gestión de un diputado, recuerda, tanto él como sus compañeros lograron viajar a Bariloche gratis.

La segunda vez que Hugo Acito se fue de vacaciones ya tenía 32 años. Era ingeniero civil y, después de años de esfuerzo para progresar, sintió que podía permitirse cinco días de descanso. El destino fue Bariloche. “Había atesorado tanto esa primera experiencia, tan lejana a mis posibilidades, que quise volver al mismo lugar. Fue un sueño cumplido”, recuerda.

Ahora Hugo tiene 63 años y es el dueño de San Agustín, una empresa constructora ubicada en la ciudad de Neuquén. Este hombre que empezó a trabajar a los 7 años, ayudando a su papá albañil, hoy le da trabajo a 25 albañiles. “Quiero que progresen. Si mis empleados no progresan, ¿de qué sirve lo que hago? ”, dice mientras conversa telefónicamente con LA NACION.

Parado en el centro de la imagen, con remera amarilla y lentes en el cuello, Hugo Acito disfruta sintiéndose uno más entre sus empleados Gentileza

Pero Hugo no solo quiere dejarle progreso a sus empleados sino también aprendizajes a través de experiencias que combinan lo turístico y lo deportivo. Desde hace 10 años, les propone desafíos como escalar el Volcán Lanín, hacer El Camino de Santiago en bicicleta o navegar 10 días entre Neuquén y Viedma. “Lo que busco es que tengan metas, que entiendan que, sin esfuerzo, nada se logra. Y que puedan contarle a sus hijos que el mundo es mucho más ancho de lo que creían”, dice.

“Uno no conocía el mar”

La dinámica es así: en marzo, Hugo les propone una actividad que no es obligatoria y no implica ningún gasto para el que se suma porque los costos corren por cuenta de él. Si requiere entrenamiento, lo hacen después del trabajo o los fines de semana.

Lo más reciente que hicieron fue salir a pescar embarcados. “Fuimos a Bahía San Blas. Nadie se había subido a una embarcación en su vida. Uno del equipo no conocía el mar”, dice con emoción este hombre que cuenta que el plan más extremo que se le ocurrió fue ir a la Antártida. “La propuesta fue ir a trabajar gratis para el Estado. Llegué hasta Cancillería con mi planteo, pero no lo aceptaron”, cuenta.

El equipo escalando el volcán Lanin Gentileza

Hugo Acito se presenta como un hombre sencillo que prefiere atesorar experiencias más que bienes materiales. Cuenta que todos los años invita a sus empleados a su cumpleaños y que, en lugar de regalos, le pide a todo el mundo leche en polvo que después dona a la fundación Conin. El último año juntó alrededor de 600 kilos. “Cuando das, es mucho más lo que recibís. La plenitud que te vuelve es impagable”, dice.

Gabriel Barriga es uno de esos 25 empleados. Describe a Hugo como un jefe que disfruta de sentirse como uno más cuando interactúa con su equipo. “Pero no es algo de la boca para afuera. Cuando te pregunta por tu familia es porque de verdad quiere saber. Y si te puede ayudar con algún problema, te ayuda”, cuenta este hombre de 30 años, que ya lleva ocho en la empresa.

Cuando arrancó, recuerda, sus compañeros estaban por irse con Hugo a una travesía por la Ruta de los Siete Lagos, en Neuquén. “Me acuerdo lo entusiasmados que volvieron. Compartían anécdotas, fotos”, relata. El siguiente desafío fue escalar el Volcán Lanín, en 2019. “Me anoté y lo logré. Fue difícil hacer cumbre. Poder hacerlo me hizo sentir muy orgulloso de mí mismo, creo que nunca me había sentido así”, agrega.

Pero toda esa emoción no se compara, dice, con lo que sintió cuando, también en 2019, se subió por primera vez a un avión. El destino era nada más y nada menos que Europa. Iban a hacer parte del Camino de Santiago en bicicleta. “Recorrer parte de España y algo de Francia fue una experiencia inolvidable. Hicimos 120 kilómetros en bici alentándonos unos a otros. Estos viajes nos hacen más compañeros”, reconoce este hombre, que está separado y tiene una hija de 8 años.

“Es mucho lo que cambié con estos viajes”, dice Gabriel. Entonces cuenta que, por ejemplo, ahora valora más el tiempo con su familia y tiene metas. “ Ahora, por ejemplo, estoy construyendo mi casa . Hugo lo dice siempre: uno no puede ir por la vida haciendo las cosas a medias porque así no lográs nada”, sostiene. Además, cuando tiene tiempo, sale a andar en bicicleta. “Yo nunca había hecho ninguna actividad física. Esto es gracias a Hugo”, reconoce.

“Empecé a trabajar a las 7 años”

Hugo Acito, nació en La Plata. Es el del medio de cinco hermanos. “Mi papá era albañil. Llegó hasta tercer grado. Pero leía libros, trataba de cultivarse dentro de sus posibilidades. Eso lamentablemente se perdió”, dice. A su padre lo describe como un hombre trabajador que, sin embargo, no podía mantener a su familia únicamente con su sueldo: “Por la mañana, empecé a ayudarlo en las obras cuando tenía 7 años y a la tarde iba a la escuela”.

Parte del equipo durante una de las travesías organizadas por Hugo Acito Gentileza

Su plan, al terminar la primaria, era dedicarse a trabajar como habían hecho sus dos hermanos mayores. Pero un amigo le pidió que lo acompañara a anotarse en una escuela industrial para hacer el secundario. “Me terminé anotando yo también. A la mañana iba a la obra y, a la tarde, a la escuela. Mis compañeros me cargaban porque siempre llegaba con olor a humo por la costumbre que tienen los albañiles de cocinar falda a la parrilla al mediodía”, cuenta.

Al hacer la secundaria, sin saberlo les estaba abriendo camino a sus dos hermanos menores para que siguieran estudiando. El se recibió de Maestro Mayor de Obras con el mejor promedio de su promoción. Por eso, obtuvo una beca para continuar sus estudios universitarios. Optó por Ingeniería Civil en la Universidad de La Plata. Al terminar los estudios, quiso ir a probar suerte a Neuquén. “Vendí un autito que tenía por 500 dólares. Dejé 300 en mi casa y me fui con 200”, relata. Las primeras noches, dice, durmió en la terminal de ómnibus de la ciudad hasta que pudo alquilar una pensión.

“Enseguida conseguí trabajo en una constructora por un sueldo bajo. El capataz ganaba más que yo. Pero yo sabía lo que valía y que era cuestión de tiempo ganar más que el capataz. Eso lo logré en tres meses”, cuenta Hugo. En 1997 abrió su propia constructora. La nombró San Agustín en honor al santo.

Cuatro años más tarde, durante la crisis de 2001, estuvo al borde de la quiebra. “Tuve que vender casi todo lo que tenía para pagarle a todo el mundo”, recuerda. Al poco tiempo, debieron extirparle un tumor de la cara. “Esa situación me hizo mirar la vida con otra perspectiva. Ahí entendí que lo más importante es lo que uno vive. Eso es lo que trato de inculcarle a mis empleados”, sostiene.

En 2019, Hugo organizó una travesía en bicicleta en el Camino de Santiago: "Muchos no habían viajado jamás en avión", dice el empresario Gentileza

Pero esa filosofía del aquí y el ahora no pudo torcer la incomodidad que sentía cada vez que se iba de vacaciones y sabía que sus empleados no. “Me llevó 10 años más permitirme conocer Europa”, dice. Los países escogidos entonces fueron España y Francia, los mismos que les posibilitaría conocer a sus empleados algunos años después.

Hugo cuenta que, desde que hacen las travesías, en las obras hay más compañerismo. “Ese fue otro de los logros de estos viajes: conocerse más allá de lo laboral. Ahora, si alguno tiene un problema, se ayudan. Y al mediodía suelen comer todos juntos. En las obras, por lo general, cada uno come por las suyas”, cuenta.

Gabriel lo confirma. “En los viajes nos alentamos y en el día a día también”, dice este hombre que, una vez que termine de construir su casa, ya tiene el siguiente sueño: quiere viajar con su hija a Francia y España para volver a recorrer junto a ella esos caminos que le cambiaron la vida.