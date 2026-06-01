“Es mi vocación”: una aplicación conecta a cuidadoras con familiares de adultos mayores que necesitan acompañamiento

“Cada vez que cuido a una persona mayor lo hago como si cuidara a mi mamá”, dice María, que tiene 34 años y creció en un barrio popular de Florencio Varela. Desde los 26, ese es su trabajo. Empezó a hacerlo para darle una mano a una amiga y tener un ingreso. Por entonces, vivía con su madre y sus tres hijos, los mellizos de 7 años y el menor, de 3.

Desde el principio, María Ramírez supo que era un trabajo sacrificado pero con contrataciones muy precarias. “Tenía la responsabilidad de cuidar a una persona que había que medicar, asistir ante una urgencia y acompañar todo un fin de semana. Pero siempre fue una tarea poco reconocida, que se hace en la informalidad y por la que se paga mal. A pesar de eso, no paré nunca. Amo cuidar, es mi vocación”, cuenta a LA NACION.

María estudió para ser asistente domiciliaria y extraccionista. Siempre pensó en progresar, pero le resultaba difícil. Trabajaba muchas horas para poder llegar a fin de mes. “Mi mamá me decía que parara un poco, que veía poco a los nenes, pero yo necesitaba trabajar y me gustaba, me sentía útil. Solo paré un poco para cuidarla a ella cuando se enfermó”, dice todavía dolida. Su madre murió en 2023.

El tono de su voz cambia cuando cuenta que después de ocho años de experiencia, su vocación pegó un salto. En marzo pasado se sumó a CuidarNos, una empresa social cooperativa que conecta, mediante una plataforma online, a cuidadoras con familias que necesitan de sus servicios. Y lo hace garantizando que esa tarea se acuerde en una contratación formal. Además, para mejorar el perfil profesional de las cuidadoras ofrece un plan de capacitaciones gratuitas.

“Hice una especialización para acompañar a adultos mayores gracias a un convenio que tiene la plataforma con la Universidad Nacional de Avellaneda. Ahora cobro más que antes por hora y tengo más pacientes. Por primera vez puedo decir que con mi profesión puedo sostener mi hogar”, asegura.

Como las contrataciones son formales, María pasó a tener obra social y seguro de riesgo de trabajo, entre otros beneficios básicos que antes no tenía. Además, tiene más estabilidad laboral. Ya no depende del boca a boca, sino que en la medida que tenga disponibilidad de horas puede postularse en el sitio de CuidarNos.

El servicio de la plataforma funciona así: las familias que necesitan un cuidador se inscriben en la plataforma y señalan el perfil profesional que necesitan, los días y horarios y la ubicación. Mientras que las cuidadoras, si están interesadas, pueden postularse para esa tarea. Las familias, finalmente, eligen el perfil que más les cierra.

La plataforma ya canalizó 300 pedidos de tareas de cuidado CuidarNos

En solo dos meses de funcionamiento, el sistema cuenta con una red de más de 180 cuidadores que atienden a una base de 300 usuarios. Hasta el momento, opera en el Área Metropolitana de Buenos Aires y, a través de convenios con otras cooperativas, en Rosario, Mar del Plata y San Nicolás. Su objetivo es llegar a todo el país.

Capacitar y formalizar

El trabajo de cuidado es una tarea cada vez más demandada. Alentada principalmente por el aumento de la expectativa de vida, esa necesidad podría generar de acá a 2030 unos 780.000 puestos de trabajo en la Argentina, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

No obstante, actualmente el "65% de los cuidadores de adultos mayores trabaja de manera informal", asegura Agustín Salvia, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA y asesor externo de CuidarNos. Y explica: “Esto se da mayormente porque son contrataciones informales acordadas entre particulares. Aunque también ocurre en empresas que ofrecen servicios de cuidado pero que omiten el pago de cargas sociales y seguros de riesgo”.

CuidarNos surgió con el apoyo y la asesoría de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y del empresario Gustavo Grobocopatel. Esta iniciativa, explica el empresario, resuelve dos problemas: “El de las familias, para encontrar personal capacitado, y el de las cuidadoras, que gracias a la formalidad pueden acceder a una mejor calidad de vida”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explica que la mayoría de quienes se suman a la plataforma son mujeres de barrios populares. “Eligen ser cuidadoras no solo como una salida laboral, sino que saben de la importancia de cuidar porque todos los días ven que el otro tiene necesidades”. Gramajo cree que impulsar este modelo de negocio social es clave porque demuestra que “es posible crear trabajo digno priorizando el factor humano y la tecnología como herramienta”.

"Por primera vez puedo decir que con mi profesión puedo sostener mi hogar”, asegura María Hernan Zenteno - La Nacion

Hace poco, María se mudó a un departamento que alquila en Boedo. Allí vive con sus hijos, su actual pareja y la niña que tienen en común, de 2 años. “Él también es cuidador de adultos mayores, pero trabaja para una empresa”, cuenta.

A las diez de la mañana de un martes, María ya organizó lo que cenará su familia, llevó a sus hijos al colegio y le dio el desayuno a la más pequeña. También repasó la historia clínica de una paciente. Se trata de una señora mayor que vive cerca de su casa y que cuidará por la tarde. La familia cargó la búsqueda de una asistente domiciliaria en CuidarNos y María logró aplicar.

Dice que ahora, con la posibilidad de ver geolocalizados los pedidos de cuidadoras que hay en la plataforma, puede organizarse mejor. “Disfruto del trabajo que amo y tengo tiempo para mis hijos y mi pareja. También, para estudiar. Me anoté a un curso de enfermería domiciliaria”, cuenta entusiasmada. Cerca de las 14 saldrá de su casa. Y así como se irá con una sonrisa, asegura que volverá cansada, “pero igual de feliz”.

Más información